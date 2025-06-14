https://ria.ru/20250614/yjc-2022742591.html

В Тегеране возобновилась работа ПВО, пишут СМИ

В Тегеране возобновилась работа ПВО, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2025

В Тегеране возобновилась работа ПВО, пишут СМИ

Работа системы ПВО по отражению атак Израиля в иранской столице Тегеране возобновлена, передает агентство YJC. РИА Новости, 14.06.2025

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2025-06-14T03:08:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Работа системы ПВО по отражению атак Израиля в иранской столице Тегеране возобновлена, передает агентство YJC."Работа ПВО в Тегеране возобновлена", - говорится в сообщении агентства.Агентство ISNA добавляет, что в районе аэропорта виден густой дым.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости. 2025-06-14T03:08 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тегеран (город), в мире, иран, израиль, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном