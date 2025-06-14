https://ria.ru/20250614/vzryvy-2022786886.html

На северо-западе Ирана прогремели взрывы

На северо-западе Ирана прогремели взрывы - РИА Новости, 14.06.2025

На северо-западе Ирана прогремели взрывы

Громкие взрывы раздались в городе Тебриз на северо-западе Ирана, сообщает телеканал Press TV. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T11:45:00+03:00

2025-06-14T11:45:00+03:00

2025-06-14T11:59:00+03:00

иран

в мире

обострение конфликта между израилем и ираном

израиль

тебриз

али хаменеи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022635829_80:46:955:538_1920x0_80_0_0_b451f0502e8f60566723ac4a0078d499.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Громкие взрывы раздались в городе Тебриз на северо-западе Ирана, сообщает телеканал Press TV."Громкие взрывы слышны в Тебризе", - говорится в сообщении телеканала.Позднее телеканал сообщил, что над городом поднимается дым после израильского удара, и опубликовал соответствующие фотографии.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

иран

израиль

тебриз

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, в мире, обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, тебриз, али хаменеи