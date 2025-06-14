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В Архангельске взорвался газ в жилом доме - РИА Новости, 14.06.2025
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10:43 14.06.2025 (обновлено: 15:27 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/vzryv-2022779169.html
В Архангельске взорвался газ в жилом доме
В Архангельске взорвался газ в жилом доме - РИА Новости, 14.06.2025
В Архангельске взорвался газ в жилом доме
Жилой дом загорелся Архангельске после взрыва газа, есть жертвы сообщил, региональный главк МЧС. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T10:43:00+03:00
2025-06-14T15:27:00+03:00
архангельск
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МУРМАНСК, 14 июн — РИА Новости. Жилой дом загорелся Архангельске после взрыва газа, есть жертвы сообщил, региональный главк МЧС. "Сегодня утром произошел пожар в многоквартирном жилом доме в Архангельске на улице 100-й Дивизии, д. 4. По предварительной информации, возгорание в квартире на втором этаже произошло в результате хлопка газа", — говорится в релизе. Подробности:
https://ria.ru/20250524/donetsk-2018858277.html
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архангельск, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Архангельск, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Архангельске взорвался газ в жилом доме

В Архангельске вспыхнул пожар в жилом доме после взрыва газа, его тушат

© Фото : ГУ МЧС.Архангельской областиСотрудники МЧС ликвидируют пожар в жилом доме в Архангельской области
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в жилом доме в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Фото : ГУ МЧС.Архангельской области
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в жилом доме в Архангельской области
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МУРМАНСК, 14 июн — РИА Новости. Жилой дом загорелся Архангельске после взрыва газа, есть жертвы сообщил, региональный главк МЧС.
"Сегодня утром произошел пожар в многоквартирном жилом доме в Архангельске на улице 100-й Дивизии, д. 4. По предварительной информации, возгорание в квартире на втором этаже произошло в результате хлопка газа", — говорится в релизе.
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В Донецке четыре человека пострадали из-за возможного взрыва газа
24 мая, 15:23
Подробности:
  • пожар ликвидировали в 11:30 мск, площадь составила 200 квадратных метров;
  • пострадали два человека;
  • была угроза распространения огня на соседние деревянные дома;
  • в доме обрушилась кровля;
  • при разборе завалов обнаружили тела двух погибших;
  • в тушении были заняты 23 спасателя и шесть единиц техники;
  • региональное управление СК России возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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22 мая, 12:05
 
АрхангельскРоссияПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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