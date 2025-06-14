https://ria.ru/20250614/vzryv-2022779169.html

В Архангельске взорвался газ в жилом доме

В Архангельске взорвался газ в жилом доме - РИА Новости, 14.06.2025

В Архангельске взорвался газ в жилом доме

Жилой дом загорелся Архангельске после взрыва газа, есть жертвы сообщил, региональный главк МЧС. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T10:43:00+03:00

2025-06-14T10:43:00+03:00

2025-06-14T15:27:00+03:00

архангельск

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МУРМАНСК, 14 июн — РИА Новости. Жилой дом загорелся Архангельске после взрыва газа, есть жертвы сообщил, региональный главк МЧС. "Сегодня утром произошел пожар в многоквартирном жилом доме в Архангельске на улице 100-й Дивизии, д. 4. По предварительной информации, возгорание в квартире на втором этаже произошло в результате хлопка газа", — говорится в релизе. Подробности:

https://ria.ru/20250524/donetsk-2018858277.html

https://ria.ru/20250522/vzryv-2018434949.html

архангельск

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2025

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архангельск, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)