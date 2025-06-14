https://ria.ru/20250614/vzryv-2022779169.html
В Архангельске взорвался газ в жилом доме
В Архангельске взорвался газ в жилом доме - РИА Новости, 14.06.2025
В Архангельске взорвался газ в жилом доме
Жилой дом загорелся Архангельске после взрыва газа, есть жертвы сообщил, региональный главк МЧС. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T10:43:00+03:00
2025-06-14T10:43:00+03:00
2025-06-14T15:27:00+03:00
архангельск
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022780132_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_467d29ad91b405eda37da2a03277fe6b.jpg
МУРМАНСК, 14 июн — РИА Новости. Жилой дом загорелся Архангельске после взрыва газа, есть жертвы сообщил, региональный главк МЧС. "Сегодня утром произошел пожар в многоквартирном жилом доме в Архангельске на улице 100-й Дивизии, д. 4. По предварительной информации, возгорание в квартире на втором этаже произошло в результате хлопка газа", — говорится в релизе. Подробности:
https://ria.ru/20250524/donetsk-2018858277.html
https://ria.ru/20250522/vzryv-2018434949.html
архангельск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022780132_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_647a6fe23ba292ac86b929ca26ed0c45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архангельск, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Архангельск, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Архангельске взорвался газ в жилом доме
В Архангельске вспыхнул пожар в жилом доме после взрыва газа, его тушат