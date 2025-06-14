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Израильские ВВС перехватили иранские беспилотники

Израильские ВВС перехватили иранские беспилотники - РИА Новости, 14.06.2025

Израильские ВВС перехватили иранские беспилотники

Военно-воздушные силы Израиля перехватили три иранских беспилотника, сообщает портал Ynet. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T04:36:00+03:00

2025-06-14T04:36:00+03:00

2025-06-14T04:39:00+03:00

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Военно-воздушные силы Израиля перехватили три иранских беспилотника, сообщает портал Ynet. "Военно-воздушные силы перехватили три иранских дрона, которые летели в сторону израильской территории", - говорится в публикации на сайте портала. Отмечается, что сирена воздушной тревоги из-за дронов не включалась. Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана 2025-06-14T04:36 true PT66M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном