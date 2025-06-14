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Израильские ВВС перехватили иранские беспилотники - РИА Новости, 14.06.2025
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04:36 14.06.2025 (обновлено: 04:39 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/vvs-2022746530.html
Израильские ВВС перехватили иранские беспилотники
Израильские ВВС перехватили иранские беспилотники - РИА Новости, 14.06.2025
Израильские ВВС перехватили иранские беспилотники
Военно-воздушные силы Израиля перехватили три иранских беспилотника, сообщает портал Ynet. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T04:36:00+03:00
2025-06-14T04:39:00+03:00
в мире
израиль
иран
али хаменеи
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Военно-воздушные силы Израиля перехватили три иранских беспилотника, сообщает портал Ynet. "Военно-воздушные силы перехватили три иранских дрона, которые летели в сторону израильской территории", - говорится в публикации на сайте портала. Отмечается, что сирена воздушной тревоги из-за дронов не включалась. Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250614/udar-2022744908.html
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана
LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана
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LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана
LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана
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в мире, израиль, иран, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Али Хаменеи, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Израильские ВВС перехватили иранские беспилотники

ВВС Израиля перехватили три иранских беспилотника

© AP PhotoСистемы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Военно-воздушные силы Израиля перехватили три иранских беспилотника, сообщает портал Ynet.
"Военно-воздушные силы перехватили три иранских дрона, которые летели в сторону израильской территории", - говорится в публикации на сайте портала.
Отмечается, что сирена воздушной тревоги из-за дронов не включалась.
Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
Последствия израильской атаки в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
"Ждут момента": в США обратились к России на фоне ударов по Ирану
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В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
 
В миреИзраильИранАли ХаменеиОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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