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ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 14.06.2025
ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки
"Южная" группировка улучшила тактическое положение, украинские войска потеряли более 175 военнослужащих и два орудия за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T12:50:00+03:00
2025-06-14T12:50:00+03:00
2025-06-14T13:04:00+03:00
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. "Южная" группировка улучшила тактическое положение, украинские войска потеряли более 175 военнослужащих и два орудия за сутки, сообщили в Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Никифоровка, Пазено, Резниковка, Часов Яр, Дылеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, три пикапа и два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании.
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, часов яр, сша, северск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Часов Яр, США, Северск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки