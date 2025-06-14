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ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки

ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 14.06.2025

ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки

"Южная" группировка улучшила тактическое положение, украинские войска потеряли более 175 военнослужащих и два орудия за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T12:50:00+03:00

2025-06-14T12:50:00+03:00

2025-06-14T13:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сша

северск

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. "Южная" группировка улучшила тактическое положение, украинские войска потеряли более 175 военнослужащих и два орудия за сутки, сообщили в Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Никифоровка, Пазено, Резниковка, Часов Яр, Дылеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, три пикапа и два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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часов яр

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безопасность, вооруженные силы украины, россия, часов яр, сша, северск, министерство обороны рф (минобороны рф)