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Россиян научили, как вернуть деньги за невозвратный билет - РИА Новости, 14.06.2025
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02:24 14.06.2025
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Россиян научили, как вернуть деньги за невозвратный билет
Россиян научили, как вернуть деньги за невозвратный билет - РИА Новости, 14.06.2025
Россиян научили, как вернуть деньги за невозвратный билет
За билет, купленный по невозвратному тарифу, можно вернуть деньги, если на то есть веские основания, рассказала агентству "Прайм" Мария Яковлева, директор... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T02:24:00+03:00
2025-06-14T02:24:00+03:00
мария яковлева
яковлев и партнеры
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. За билет, купленный по невозвратному тарифу, можно вернуть деньги, если на то есть веские основания, рассказала агентству "Прайм" Мария Яковлева, директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры".Правила организации авиа- и железнодорожных перевозок регулируют этот процесс так, чтобы пассажир при отказе от поездки имел возможность вернуть хотя бы часть суммы, если есть уважительная причина."Прежде всего, возврат стоимости невозвратного билета возможен в случае болезни пассажира или членов его семьи", - указывает юрист. Такое же правило действует при смерти близкого родственника. Во всех случаях необходимо предоставить перевозчику подтверждающие документы.К основаниям для полного или частичного возврата средств даже по невозвратному тарифу относятся отмена или задержка рейса по вине перевозчика, а также действие факторов непреодолимой силы. Но важно понимать, что “передумал ехать” - недостаточное основание для возврата денег в этом случае, заключила Яковлева.
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мария яковлева, яковлев и партнеры
Мария Яковлева, Яковлев и партнеры
Россиян научили, как вернуть деньги за невозвратный билет

Юрист Яковлева: за невозвратный билет можно вернуть деньги в случае болезни

© Fotolia / zinaidasopina112Билет на самолет
Билет на самолет - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Fotolia / zinaidasopina112
Билет на самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. За билет, купленный по невозвратному тарифу, можно вернуть деньги, если на то есть веские основания, рассказала агентству "Прайм" Мария Яковлева, директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры".
Правила организации авиа- и железнодорожных перевозок регулируют этот процесс так, чтобы пассажир при отказе от поездки имел возможность вернуть хотя бы часть суммы, если есть уважительная причина.
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"Прежде всего, возврат стоимости невозвратного билета возможен в случае болезни пассажира или членов его семьи", - указывает юрист. Такое же правило действует при смерти близкого родственника. Во всех случаях необходимо предоставить перевозчику подтверждающие документы.
К основаниям для полного или частичного возврата средств даже по невозвратному тарифу относятся отмена или задержка рейса по вине перевозчика, а также действие факторов непреодолимой силы. Но важно понимать, что “передумал ехать” - недостаточное основание для возврата денег в этом случае, заключила Яковлева.
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