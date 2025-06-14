https://ria.ru/20250614/ukraina-2022862580.html

Языковой омбудсмен Украины обратился в полицию из-за русских песен Сердючки

Языковой омбудсмен Украины обратился в полицию из-за русских песен Сердючки - РИА Новости, 14.06.2025

Языковой омбудсмен Украины обратился в полицию из-за русских песен Сердючки

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень заявил, что обратился в полицию из-за русскоязычных песен на концерте украинского певца РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T20:43:00+03:00

2025-06-14T20:43:00+03:00

2025-06-14T20:43:00+03:00

в мире

украина

верка сердючка (андрей данилко)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень заявил, что обратился в полицию из-за русскоязычных песен на концерте украинского певца Андрея Данилко, известного по сценическому образу Верки Сердючки. Согласно украинскому телеканалу ТСН, концерт артиста состоялся в пятницу в одном из киевских отелей. На нем, как рассказали очевидцы, исполнялись песни на русском языке, добавляет телеканал. "Есть признаки грубого нарушения статей 23 и 29 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" — в части применения государственного языка в сфере культуры и во время публичных мероприятий. Кроме того, в Киеве с 2023 года официально действует мораторий на публичное использование русскоязычного музыкального продукта, которым также пренебрегли... Обращаюсь к национальной полиции Украины с целью надлежащего реагирования", - приводит телеканал сообщение языкового омбудсмена в соцсетях. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время, как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.

https://ria.ru/20250531/ukraina-2020133359.html

https://ria.ru/20250606/lavrov-2021240157.html

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в мире, украина, верка сердючка (андрей данилко), киев, русский язык в мире