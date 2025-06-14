В Красноярском крае полиция применила оружие в погоне за пьяным водителем
В Железногорске полиция открыла стрельбу при задержании пьяного угонщика
© МВД МедиаВ Красноярском крае полицейские применили табельное оружие для остановки нетрезвого угонщика
В Красноярском крае полицейские применили табельное оружие для остановки нетрезвого угонщика
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Полицейские задержали нетрезвого мужчину на угнанной машине в Красноярском крае, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.
"Во время дежурства на территории Железногорска автоинспекторы заметили автомобиль Chevrolet Lanos, двигавшийся на высокой скорости. Несмотря на требования об остановке через громкоговорящее устройство, водитель проигнорировал их и увеличил скорость", - говорится в сообщении.
Уточняется, что началось преследование, в ходе которого нарушитель, выполняя опасные манёвры, создавал угрозу для других участников движения. Для его задержания было принято решение применить табельное оружие. После предупредительных выстрелов в воздух автоинспекторы произвели несколько выстрелов по колёсам автомобиля. Машину остановили, а водителя задержали.
Правоохранители отметили, что освидетельствование мужчины показало наличие алкогольного опьянения — 0,87 мг/л. В отношении нарушителя составлено семь административных протоколов, включая управление в пьяном виде, выезд на встречную полосу и другие нарушения ПДД.
По словам правоохранителей, выяснилось, что автомобиль был угнан. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Автомобиль изъяли и поместили на спецстоянку. Задержанному назначен административный арест на 48 часов.