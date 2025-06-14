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ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по военным целям в Тегеране - РИА Новости, 14.06.2025
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23:16 14.06.2025 (обновлено: 23:21 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/udary-2022876602.html
ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по военным целям в Тегеране
ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по военным целям в Тегеране - РИА Новости, 14.06.2025
ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по военным целям в Тегеране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным целям в Тегеране. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T23:16:00+03:00
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в мире
тегеран (город)
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
иран
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным целям в Тегеране."Пока армия (Израиля - ред.) работает над перехватом ракет, запущенных из Ирана, ВВС Израиля в данный момент наносят удары по военным целям в Тегеране", - говорится в Telegram-канале армии.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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тегеран (город)
израиль
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в мире, тегеран (город), израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, иран
В мире, Тегеран (город), Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Иран
ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по военным целям в Тегеране

Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по военным целям в Тегеране

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным целям в Тегеране.
"Пока армия (Израиля - ред.) работает над перехватом ракет, запущенных из Ирана, ВВС Израиля в данный момент наносят удары по военным целям в Тегеране", - говорится в Telegram-канале армии.
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