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ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по военным целям в Тегеране

ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по военным целям в Тегеране - РИА Новости, 14.06.2025

ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по военным целям в Тегеране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным целям в Тегеране. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T23:16:00+03:00

2025-06-14T23:16:00+03:00

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным целям в Тегеране."Пока армия (Израиля - ред.) работает над перехватом ракет, запущенных из Ирана, ВВС Израиля в данный момент наносят удары по военным целям в Тегеране", - говорится в Telegram-канале армии.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, тегеран (город), израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, иран