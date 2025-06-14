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СМИ: израильский удар пришелся по нефтеперерабатывающему заводу в Тебризе
СМИ: израильский удар пришелся по нефтеперерабатывающему заводу в Тебризе - РИА Новости, 14.06.2025
СМИ: израильский удар пришелся по нефтеперерабатывающему заводу в Тебризе
Атаке подвергся нефтеперерабатывающий завод в Тебризе, сообщило агентство Mehr. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T12:12:00+03:00
2025-06-14T12:12:00+03:00
2025-06-14T12:28:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Атаке подвергся нефтеперерабатывающий завод в Тебризе, сообщило агентство Mehr.Удар нанесен по нефтеперерабатывающему заводу в Тебризе на северо-западе Ирана, рассказало издание.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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тебриз, иран, в мире, обострение отношений сша и ирана, израиль
Тебриз, Иран, В мире, Обострение отношений США и Ирана, Израиль
СМИ: израильский удар пришелся по нефтеперерабатывающему заводу в Тебризе
Израильский удар пришелся по нефтеперерабатывающему заводу в иранском Тебризе