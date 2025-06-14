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СМИ: израильский удар пришелся по нефтеперерабатывающему заводу в Тебризе - РИА Новости, 14.06.2025
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12:12 14.06.2025 (обновлено: 12:28 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/udar-2022789242.html
СМИ: израильский удар пришелся по нефтеперерабатывающему заводу в Тебризе
СМИ: израильский удар пришелся по нефтеперерабатывающему заводу в Тебризе - РИА Новости, 14.06.2025
СМИ: израильский удар пришелся по нефтеперерабатывающему заводу в Тебризе
Атаке подвергся нефтеперерабатывающий завод в Тебризе, сообщило агентство Mehr. РИА Новости, 14.06.2025
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тебриз
иран
в мире
обострение отношений сша и ирана
израиль
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Атаке подвергся нефтеперерабатывающий завод в Тебризе, сообщило агентство Mehr.Удар нанесен по нефтеперерабатывающему заводу в Тебризе на северо-западе Ирана, рассказало издание.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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тебриз, иран, в мире, обострение отношений сша и ирана, израиль
Тебриз, Иран, В мире, Обострение отношений США и Ирана, Израиль
СМИ: израильский удар пришелся по нефтеперерабатывающему заводу в Тебризе

Израильский удар пришелся по нефтеперерабатывающему заводу в иранском Тебризе

© Mehr News AgencyВзрыв в аэропорту иранского Тебриза. 13 июня 2025 года
Взрыв в аэропорту иранского Тебриза. 13 июня 2025 года - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Mehr News Agency
Взрыв в аэропорту иранского Тебриза. 13 июня 2025 года. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Атаке подвергся нефтеперерабатывающий завод в Тебризе, сообщило агентство Mehr.
Удар нанесен по нефтеперерабатывающему заводу в Тебризе на северо-западе Ирана, рассказало издание.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
13 июня, 12:34
 
ТебризИранВ миреОбострение отношений США и ИранаИзраиль
 
 
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