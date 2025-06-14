https://ria.ru/20250614/udar-2022744908.html

"Ждут момента": в США обратились к России на фоне ударов по Ирану

"Ждут момента": в США обратились к России на фоне ударов по Ирану - РИА Новости, 14.06.2025

"Ждут момента": в США обратились к России на фоне ударов по Ирану

Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер призвал Россию не верить США на фоне эскалации на Ближнем Востоке и израильских ударов по Ирану — об этом он заявил в эфире... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T03:50:00+03:00

2025-06-14T03:50:00+03:00

2025-06-14T03:50:00+03:00

в мире

иран

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скотт риттер

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обострение конфликта между израилем и ираном

обострение отношений сша и ирана

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер призвал Россию не верить США на фоне эскалации на Ближнем Востоке и израильских ударов по Ирану — об этом он заявил в эфире YouTube-канала."Какие выводы может сделать Россия? Самый очевидный: США нельзя доверять. Иран пытался наладить диалог с ними, и вот что получилось. Зачем России доверять США? Когда они говорят, что хотят договориться, это буквально означает, что они ждут подходящего момента для нанесения удара", — сказал он.Эксперт также отметил, что ситуация в Иране станет испытанием для всего мира.Сразу после первого удара Израиля по Ирану в пятницу госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не участвовали в операции, но отметил, что Вашингтон был информирован об израильской атаке.Позже Пентагон подтвердил, что США оказывают помощь Израилю в перехвате ракет, выпущенных со стороны Ирана.Президент США Дональд Трамп заявил в интервью изданию Axios, что удары Израиля по Ирану могут поспособствовать заключению сделки с Тегераном по его ядерной программе.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев" в ночь на 13 июня. Силы ВВС нанесли удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.

https://ria.ru/20250613/udar-2022731681.html

https://ria.ru/20250614/berletik-2022739724.html

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

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