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"Ждут момента": в США обратились к России на фоне ударов по Ирану - РИА Новости, 14.06.2025
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03:50 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/udar-2022744908.html
"Ждут момента": в США обратились к России на фоне ударов по Ирану
"Ждут момента": в США обратились к России на фоне ударов по Ирану - РИА Новости, 14.06.2025
"Ждут момента": в США обратились к России на фоне ударов по Ирану
Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер призвал Россию не верить США на фоне эскалации на Ближнем Востоке и израильских ударов по Ирану — об этом он заявил в эфире... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T03:50:00+03:00
2025-06-14T03:50:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
скотт риттер
министерство обороны сша
обострение конфликта между израилем и ираном
обострение отношений сша и ирана
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер призвал Россию не верить США на фоне эскалации на Ближнем Востоке и израильских ударов по Ирану — об этом он заявил в эфире YouTube-канала."Какие выводы может сделать Россия? Самый очевидный: США нельзя доверять. Иран пытался наладить диалог с ними, и вот что получилось. Зачем России доверять США? Когда они говорят, что хотят договориться, это буквально означает, что они ждут подходящего момента для нанесения удара", — сказал он.Эксперт также отметил, что ситуация в Иране станет испытанием для всего мира.Сразу после первого удара Израиля по Ирану в пятницу госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не участвовали в операции, но отметил, что Вашингтон был информирован об израильской атаке.Позже Пентагон подтвердил, что США оказывают помощь Израилю в перехвате ракет, выпущенных со стороны Ирана.Президент США Дональд Трамп заявил в интервью изданию Axios, что удары Израиля по Ирану могут поспособствовать заключению сделки с Тегераном по его ядерной программе.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев" в ночь на 13 июня. Силы ВВС нанесли удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
https://ria.ru/20250613/udar-2022731681.html
https://ria.ru/20250614/berletik-2022739724.html
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
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в мире, иран, сша, израиль, скотт риттер, министерство обороны сша, обострение конфликта между израилем и ираном, обострение отношений сша и ирана, россия
В мире, Иран, США, Израиль, Скотт Риттер, Министерство обороны США, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Обострение отношений США и Ирана, Россия
"Ждут момента": в США обратились к России на фоне ударов по Ирану

Риттер призвал Россию не доверять США после ударов Израиля по Ирану

© Мохаммад ИсмаилПоследствия израильской атаки в Тегеране
Последствия израильской атаки в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Мохаммад Исмаил
Последствия израильской атаки в Тегеране
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер призвал Россию не верить США на фоне эскалации на Ближнем Востоке и израильских ударов по Ирану — об этом он заявил в эфире YouTube-канала.
"Какие выводы может сделать Россия? Самый очевидный: США нельзя доверять. Иран пытался наладить диалог с ними, и вот что получилось. Зачем России доверять США? Когда они говорят, что хотят договориться, это буквально означает, что они ждут подходящего момента для нанесения удара", — сказал он.
Ракетный удар Ирана по Израилю - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
CNN: другие страны, помимо США, помогали Израилю отражать удар Ирана
Вчера, 23:57
Эксперт также отметил, что ситуация в Иране станет испытанием для всего мира.
Сразу после первого удара Израиля по Ирану в пятницу госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не участвовали в операции, но отметил, что Вашингтон был информирован об израильской атаке.
Позже Пентагон подтвердил, что США оказывают помощь Израилю в перехвате ракет, выпущенных со стороны Ирана.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
В США выступили с дерзким призывом после ударов Израиля по Ирану
02:20
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью изданию Axios, что удары Израиля по Ирану могут поспособствовать заключению сделки с Тегераном по его ядерной программе.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев" в ночь на 13 июня. Силы ВВС нанесли удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
Вчера, 13:44
 
В миреИранСШАИзраильСкотт РиттерМинистерство обороны СШАОбострение конфликта между Израилем и ИраномОбострение отношений США и ИранаРоссия
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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