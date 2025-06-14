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ВС России поразили цеха производства украинских БПЛА
ВС России поразили цеха производства украинских БПЛА - РИА Новости, 14.06.2025
ВС России поразили цеха производства украинских БПЛА
Российские войска нанесли поражение цехам производства ударных БПЛА и местам их хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T12:59:00+03:00
2025-06-14T12:59:00+03:00
2025-06-14T12:59:00+03:00
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение цехам производства ударных БПЛА и местам их хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, вооруженных формирований националистов и иностранных наемников в 148 районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, 110 беспилотников, в том числе 63 - вне зоны проведения спецоперации.
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вооруженные силы украины, сша, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, США, Россия, Безопасность
ВС России поразили цеха производства украинских БПЛА
МО РФ: ВС России поразили цеха производства украинских БПЛА