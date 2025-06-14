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ЦАХАЛ: ВВС Израиля атаковали десятки целей в районе Тегерана ночью
ЦАХАЛ: ВВС Израиля атаковали десятки целей в районе Тегерана ночью - РИА Новости, 14.06.2025
ЦАХАЛ: ВВС Израиля атаковали десятки целей в районе Тегерана ночью
ВВС Израиля ночью атаковали десятки целей в районе Тегерана, включая инфраструктуру ПВО, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T09:05:00+03:00
2025-06-14T09:05:00+03:00
2025-06-14T09:11:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. ВВС Израиля ночью атаковали десятки целей в районе Тегерана, включая инфраструктуру ПВО, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля."Ночью ВВС Израиля нанесли удары по десяткам целей, включая инфраструктуру с ракетами "земля-воздух", в рамках усилий по нанесению ущерба возможностям противовоздушной обороны иранского режима в районе Тегерана", - говорится в сообщении военных.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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обострение конфликта между израилем и ираном, тегеран (город), иран, израиль, в мире
Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Тегеран (город), Иран, Израиль, В мире
ЦАХАЛ: ВВС Израиля атаковали десятки целей в районе Тегерана ночью
ЦАХАЛ: ВВС Израиля атаковали десятки целей в районе Тегерана в Иране ночью