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ЦАХАЛ: ВВС Израиля атаковали десятки целей в районе Тегерана ночью - РИА Новости, 14.06.2025
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09:05 14.06.2025 (обновлено: 09:11 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/tsakhal-2022766156.html
ЦАХАЛ: ВВС Израиля атаковали десятки целей в районе Тегерана ночью
ЦАХАЛ: ВВС Израиля атаковали десятки целей в районе Тегерана ночью - РИА Новости, 14.06.2025
ЦАХАЛ: ВВС Израиля атаковали десятки целей в районе Тегерана ночью
ВВС Израиля ночью атаковали десятки целей в районе Тегерана, включая инфраструктуру ПВО, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T09:05:00+03:00
2025-06-14T09:11:00+03:00
обострение конфликта между израилем и ираном
тегеран (город)
иран
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. ВВС Израиля ночью атаковали десятки целей в районе Тегерана, включая инфраструктуру ПВО, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля."Ночью ВВС Израиля нанесли удары по десяткам целей, включая инфраструктуру с ракетами "земля-воздух", в рамках усилий по нанесению ущерба возможностям противовоздушной обороны иранского режима в районе Тегерана", - говорится в сообщении военных.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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обострение конфликта между израилем и ираном, тегеран (город), иран, израиль, в мире
Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Тегеран (город), Иран, Израиль, В мире
ЦАХАЛ: ВВС Израиля атаковали десятки целей в районе Тегерана ночью

ЦАХАЛ: ВВС Израиля атаковали десятки целей в районе Тегерана в Иране ночью

Дым в районе тегеранского аэропорта Мехрабад
Дым в районе тегеранского аэропорта Мехрабад - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Дым в районе тегеранского аэропорта Мехрабад
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. ВВС Израиля ночью атаковали десятки целей в районе Тегерана, включая инфраструктуру ПВО, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
"Ночью ВВС Израиля нанесли удары по десяткам целей, включая инфраструктуру с ракетами "земля-воздух", в рамках усилий по нанесению ущерба возможностям противовоздушной обороны иранского режима в районе Тегерана", - говорится в сообщении военных.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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