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Трамп надеется решить иранский вопрос за столом переговоров, заявил Хегсет - РИА Новости, 14.06.2025
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16:46 14.06.2025 (обновлено: 16:56 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/trump-2022828924.html
Трамп надеется решить иранский вопрос за столом переговоров, заявил Хегсет
Трамп надеется решить иранский вопрос за столом переговоров, заявил Хегсет - РИА Новости, 14.06.2025
Трамп надеется решить иранский вопрос за столом переговоров, заявил Хегсет
Президент США Дональд Трамп по-прежнему нацелен на решение вопроса ядерной программы Ирана за столом переговоров, заявил в субботу шеф Пентагона Пит Хегсет в... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T16:46:00+03:00
2025-06-14T16:56:00+03:00
в мире
иран
министерство обороны сша
обострение отношений сша и ирана
дональд трамп
израиль
сша
пит хегсет
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по-прежнему нацелен на решение вопроса ядерной программы Ирана за столом переговоров, заявил в субботу шеф Пентагона Пит Хегсет в интервью."Президент продолжает посылать сообщение, что он предпочитает мир. Он предпочитает, чтобы решение было достигнуто за столом переговоров. У Ирана всё еще есть выбор", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.Ранее газета Financial Times выступила с утверждением, что кажущаяся готовность Трампа к ведению переговоров с Ираном по ядерной программе была уловкой, призванной внушить Тегерану ложное чувство безопасности. Источник сообщил изданию, что администрация Трампа знала о подготовке Израиля к нанесению ударов и не высказала никаких возражений.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, иран, министерство обороны сша, обострение отношений сша и ирана, дональд трамп, израиль, сша, пит хегсет, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Министерство обороны США, Обострение отношений США и Ирана, Дональд Трамп, Израиль, США, Пит Хегсет, Али Хаменеи, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Трамп надеется решить иранский вопрос за столом переговоров, заявил Хегсет

Хегсет: Трамп нацелен на решение ядерного вопроса Ирана за столом переговоров

© AP Photo / Rod LamkeyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Rod Lamkey
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по-прежнему нацелен на решение вопроса ядерной программы Ирана за столом переговоров, заявил в субботу шеф Пентагона Пит Хегсет в интервью.
"Президент продолжает посылать сообщение, что он предпочитает мир. Он предпочитает, чтобы решение было достигнуто за столом переговоров. У Ирана всё еще есть выбор", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
МИД Ирана ответил на вопрос о переговорах с США по ядерной сделке
Вчера, 14:59
Ранее газета Financial Times выступила с утверждением, что кажущаяся готовность Трампа к ведению переговоров с Ираном по ядерной программе была уловкой, призванной внушить Тегерану ложное чувство безопасности. Источник сообщил изданию, что администрация Трампа знала о подготовке Израиля к нанесению ударов и не высказала никаких возражений.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями
Вчера, 13:10
 
В миреИранМинистерство обороны СШАОбострение отношений США и ИранаДональд ТрампИзраильСШАПит ХегсетАли ХаменеиОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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