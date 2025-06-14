https://ria.ru/20250614/trump-2022828924.html

Трамп надеется решить иранский вопрос за столом переговоров, заявил Хегсет

Трамп надеется решить иранский вопрос за столом переговоров, заявил Хегсет - РИА Новости, 14.06.2025

Трамп надеется решить иранский вопрос за столом переговоров, заявил Хегсет

Президент США Дональд Трамп по-прежнему нацелен на решение вопроса ядерной программы Ирана за столом переговоров, заявил в субботу шеф Пентагона Пит Хегсет в... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T16:46:00+03:00

2025-06-14T16:46:00+03:00

2025-06-14T16:56:00+03:00

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обострение отношений сша и ирана

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пит хегсет

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по-прежнему нацелен на решение вопроса ядерной программы Ирана за столом переговоров, заявил в субботу шеф Пентагона Пит Хегсет в интервью."Президент продолжает посылать сообщение, что он предпочитает мир. Он предпочитает, чтобы решение было достигнуто за столом переговоров. У Ирана всё еще есть выбор", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.Ранее газета Financial Times выступила с утверждением, что кажущаяся готовность Трампа к ведению переговоров с Ираном по ядерной программе была уловкой, призванной внушить Тегерану ложное чувство безопасности. Источник сообщил изданию, что администрация Трампа знала о подготовке Израиля к нанесению ударов и не высказала никаких возражений.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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