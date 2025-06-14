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В Израиле объявили тревогу из-за опасности атаки иранских БПЛА

В Израиле объявили тревогу из-за опасности атаки иранских БПЛА - РИА Новости, 14.06.2025

В Израиле объявили тревогу из-за опасности атаки иранских БПЛА

Воздушная тревога объявлена в ряде районов Израиля в связи с зафиксированным запуском беспилотников из Ирана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T08:27:00+03:00

2025-06-14T08:27:00+03:00

2025-06-14T08:36:00+03:00

иран

израиль

обострение конфликта между израилем и ираном

в мире

али хаменеи

тегеран (город)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде районов Израиля в связи с зафиксированным запуском беспилотников из Ирана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Сирены прозвучали в ряде районов Израиля после обнаружения запуска беспилотников из Ирана в направлении Израиля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.ВВС Израиля работают над перехватом и наносят удары там, где необходимо, чтобы устранить угрозу, добавляет ЦАХАЛ.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире, али хаменеи, тегеран (город)