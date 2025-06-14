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В Липецкой области отменили воздушную опасность
В Липецкой области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 14.06.2025
В Липецкой области отменили воздушную опасность
Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T06:33:00+03:00
2025-06-14T06:33:00+03:00
2025-06-14T06:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. Опасность была объявлена в пятницу в 23.30 мск, она продлилась шесть часов 50 минут. Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" для Липецкой области", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Липецкой области отменили воздушную опасность
В Липецкой области объявили отбой желтого уровня воздушной опасности