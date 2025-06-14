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На Ставрополье объявили беспилотную опасность
На Ставрополье объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 14.06.2025
На Ставрополье объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T03:25:00+03:00
2025-06-14T03:25:00+03:00
2025-06-14T03:25:00+03:00
ставропольский край
владимир владимиров
безопасность
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. "Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность", - написал губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, владимир владимиров, безопасность
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Безопасность
На Ставрополье объявили беспилотную опасность
Губернатор Владимиров: на Ставрополье объявили беспилотную опасность