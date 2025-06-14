США не откажутся от пошлин даже после Трампа, считает эксперт
"Эксперт РА": США не откажутся от импортных пошлин даже после Трампа
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. США не откажутся от повышенных пошлин даже при избрании следующего президента, поэтому миру надо вновь осваивать "бег с барьерами" во внешней торговле, заявила в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран.
При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры с рядом стран, в частности, с Китаем, для которого были введены самые большие пошлины. На этой неделе Трамп заявил по итогам очередного раунда переговоров, что торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран.
"Мы не ожидаем отказа от пошлин – даже при смене администрации – по внутриполитическим причинам, так что надо вновь осваивать "бег с барьерами", - считает Чекурова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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