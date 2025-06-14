https://ria.ru/20250614/tramp-2022876693.html

США не откажутся от пошлин даже после Трампа, считает эксперт

США не откажутся от пошлин даже после Трампа, считает эксперт - РИА Новости, 14.06.2025

США не откажутся от пошлин даже после Трампа, считает эксперт

США не откажутся от повышенных пошлин даже при избрании следующего президента, поэтому миру надо вновь осваивать "бег с барьерами" во внешней торговле, заявила... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T23:17:00+03:00

2025-06-14T23:17:00+03:00

2025-06-14T23:17:00+03:00

экономика

сша

дональд трамп

эксперт ра

в мире

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. США не откажутся от повышенных пошлин даже при избрании следующего президента, поэтому миру надо вновь осваивать "бег с барьерами" во внешней торговле, заявила в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры с рядом стран, в частности, с Китаем, для которого были введены самые большие пошлины. На этой неделе Трамп заявил по итогам очередного раунда переговоров, что торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. "Мы не ожидаем отказа от пошлин – даже при смене администрации – по внутриполитическим причинам, так что надо вновь осваивать "бег с барьерами", - считает Чекурова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250613/agressija-2022586832.html

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экономика, сша, дональд трамп, эксперт ра, в мире, введение трампом пошлин на импорт