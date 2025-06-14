https://ria.ru/20250614/tramp-2022871309.html
Протестующие против политики Трампа прошли маршем по Вашингтону
Протестующие против политики Трампа прошли маршем по Вашингтону - РИА Новости, 14.06.2025
Протестующие против политики Трампа прошли маршем по Вашингтону
Несколько сотен человек в субботу днем проходят маршем по центру американской столицы с призывом к отставке президента США Дональда Трампа, передает... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T22:15:00+03:00
2025-06-14T22:15:00+03:00
2025-06-14T23:55:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Несколько сотен человек в субботу днем проходят маршем по центру американской столицы с призывом к отставке президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Демонстранты в сопровождении многочисленных нарядов полиции организованной колонной с транспарантами и плакатами проследовали по центральным улицам города в сторону Белого дома. При этом организаторы акции затруднились сказать, сколько именно человек участвуют в демонстрации. "Я точно не знаю. Несколько сотен", - сообщил один из организаторов, сопровождающих участников. Участники кричат нецензурную брань в адрес американского лидера, а также выкрикивают лозунги "Трамп должен уйти сейчас же". Полиция в происходящее не вмешивается. По состоянию на 15.00 по местному времени (22.00 мск) демонстрация подошла к Белому дому со стороны сквера Лафайет, уперевшись в заборы, заранее установленные городскими властями, и продолжила выступление в нескольких десятках метров от периметра резиденции главы государства. Название масштабной акции No Kings ("Нет Королям") отсылает к обвинениям оппозиции в том, что Трамп якобы отличается авторитарными наклонностями. Сам Трамп сравнения с королями отвергает, отмечая, что ему приходится проходить "круги ада" для осуществления своей политики. Протесты во многих американских штатах против политики Трампа начались после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Вашингтоне проходит марш с призывом к отставке Трампа
В Вашингтоне проходит марш с призывом к отставке Трампа
2025-06-14T22:15
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PT0M26S
Антиправительственный протест в Лос-Анджелесе. Вид сверху от местных СМИ
Антиправительственный протест в Лос-Анджелесе. Вид сверху от местных СМИ
2025-06-14T22:15
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PT0M24S
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Протест против политики президента США Дональда Трампа в городе Александрия
В городе Александрия в штате Вирджиния, расположенному вблизи к американской столице, начался протест против политики президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.
Около двух тысяч человек собрались у здания мэрии Александрии, люди продолжают прибывать. Протестующие демонстрируют баннеры с политическими лозунгами, а также оскорблениями и насмешками в адрес Трампа. Ожидается, что конгрессмен-демократ Дон Бейер вместе с членами Сената штата выступит перед толпой со сцены.
2025-06-14T22:15
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в мире, сша, дональд трамп, протесты в калифорнии, вашингтон
В мире, США, Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии, Вашингтон
Протестующие против политики Трампа прошли маршем по Вашингтону
Сотни человек прошли маршем по Вашингтону с призывом к отставке Трампа
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Несколько сотен человек в субботу днем проходят маршем по центру американской столицы с призывом к отставке президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Демонстранты в сопровождении многочисленных нарядов полиции организованной колонной с транспарантами и плакатами проследовали по центральным улицам города в сторону Белого дома.
При этом организаторы акции затруднились сказать, сколько именно человек участвуют в демонстрации.
"Я точно не знаю. Несколько сотен", - сообщил один из организаторов, сопровождающих участников.
Участники кричат нецензурную брань в адрес американского лидера, а также выкрикивают лозунги "Трамп
должен уйти сейчас же".
Полиция в происходящее не вмешивается. По состоянию на 15.00 по местному времени (22.00 мск) демонстрация подошла к Белому дому со стороны сквера Лафайет, уперевшись в заборы, заранее установленные городскими властями, и продолжила выступление в нескольких десятках метров от периметра резиденции главы государства.
Название масштабной акции No Kings ("Нет Королям") отсылает к обвинениям оппозиции в том, что Трамп якобы отличается авторитарными наклонностями. Сам Трамп сравнения с королями отвергает, отмечая, что ему приходится проходить "круги ада" для осуществления своей политики.
Протесты во многих американских штатах против политики Трампа начались после беспорядков в Лос-Анджелесе
7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.