https://ria.ru/20250614/tramp-2022871309.html

Протестующие против политики Трампа прошли маршем по Вашингтону

Протестующие против политики Трампа прошли маршем по Вашингтону - РИА Новости, 14.06.2025

Протестующие против политики Трампа прошли маршем по Вашингтону

Несколько сотен человек в субботу днем проходят маршем по центру американской столицы с призывом к отставке президента США Дональда Трампа, передает... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T22:15:00+03:00

2025-06-14T22:15:00+03:00

2025-06-14T23:55:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

протесты в калифорнии

вашингтон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022875797_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_80948ace9ca8ca9b135ee11bbc6f029e.jpg

ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Несколько сотен человек в субботу днем проходят маршем по центру американской столицы с призывом к отставке президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Демонстранты в сопровождении многочисленных нарядов полиции организованной колонной с транспарантами и плакатами проследовали по центральным улицам города в сторону Белого дома. При этом организаторы акции затруднились сказать, сколько именно человек участвуют в демонстрации. "Я точно не знаю. Несколько сотен", - сообщил один из организаторов, сопровождающих участников. Участники кричат нецензурную брань в адрес американского лидера, а также выкрикивают лозунги "Трамп должен уйти сейчас же". Полиция в происходящее не вмешивается. По состоянию на 15.00 по местному времени (22.00 мск) демонстрация подошла к Белому дому со стороны сквера Лафайет, уперевшись в заборы, заранее установленные городскими властями, и продолжила выступление в нескольких десятках метров от периметра резиденции главы государства. Название масштабной акции No Kings ("Нет Королям") отсылает к обвинениям оппозиции в том, что Трамп якобы отличается авторитарными наклонностями. Сам Трамп сравнения с королями отвергает, отмечая, что ему приходится проходить "круги ада" для осуществления своей политики. Протесты во многих американских штатах против политики Трампа начались после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.

https://ria.ru/20250612/protest--2022463732.html

сша

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Вашингтоне проходит марш с призывом к отставке Трампа В Вашингтоне проходит марш с призывом к отставке Трампа 2025-06-14T22:15 true PT0M26S

Антиправительственный протест в Лос-Анджелесе. Вид сверху от местных СМИ Антиправительственный протест в Лос-Анджелесе. Вид сверху от местных СМИ 2025-06-14T22:15 true PT0M24S

Протест против политики президента США Дональда Трампа в городе Александрия В городе Александрия в штате Вирджиния, расположенному вблизи к американской столице, начался протест против политики президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости. Около двух тысяч человек собрались у здания мэрии Александрии, люди продолжают прибывать. Протестующие демонстрируют баннеры с политическими лозунгами, а также оскорблениями и насмешками в адрес Трампа. Ожидается, что конгрессмен-демократ Дон Бейер вместе с членами Сената штата выступит перед толпой со сцены. 2025-06-14T22:15 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, протесты в калифорнии, вашингтон