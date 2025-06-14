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Трамп заявил, что конфликт в Газе близок к завершению
Трамп заявил, что конфликт в Газе близок к завершению - РИА Новости, 14.06.2025
Трамп заявил, что конфликт в Газе близок к завершению
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт в Газе близок к завершению и что многих из заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, уже удалось... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T21:05:00+03:00
2025-06-14T21:05:00+03:00
2025-06-14T21:05:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 июня - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт в Газе близок к завершению и что многих из заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, уже удалось вернуть. "Газа готова сдаться или почти готова сдаться. Мы уже вернули многих заложников", - сказал Трамп в интервью журналу Atlantic. В ночь на 18 марта 2025 года Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Согласно статистике минздрава сектора, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в секторе погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи. В ХАМАС в конце мая сообщили, что получили от спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа новое предложение по прекращению огня в секторе Газа на 60 дней. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Израиль согласился на предложенное перемирие. Уиткофф заявил, что ответ ХАМАС на предложение США по прекращению огня в секторе Газа полностью неприемлем и отбрасывает стороны переговоров назад, при этом в движении подчеркнули, что не отвергали план.
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
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в мире, израиль, сша, ближний восток, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Трамп заявил, что конфликт в Газе близок к завершению
Трамп заявил, что Газа почти готова сдаться и конфликт близок к завершению