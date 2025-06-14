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Трамп назвал мир с Ираном невозможным при наличии у страны ядерного оружия
Трамп назвал мир с Ираном невозможным при наличии у страны ядерного оружия - РИА Новости, 14.06.2025
Трамп назвал мир с Ираном невозможным при наличии у страны ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп заявил, что мир с Ираном невозможен в случае, если Тегеран обзаведется ядерным оружием. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T20:27:00+03:00
2025-06-14T20:27:00+03:00
2025-06-14T20:38:00+03:00
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ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что мир с Ираном невозможен в случае, если Тегеран обзаведется ядерным оружием."Для тех, кто говорит, что хочет мира — нельзя говорить о мире, если у Ирана есть ядерное оружие. Все эти замечательные люди, которые не хотят ничего предпринимать, чтобы остановить Иран, — это не мир", — сказал он в интервью изданию The Atlantic.Трамп добавил, что иранское правительство всё ещё хочет заключить сделку, хотя он не уверен, появятся ли представители Тегерана на запланированных переговорах. Также он выразил мнение, что конфликт в Газе близок к завершению.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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в мире, иран, обострение отношений сша и ирана, дональд трамп, ядерное оружие, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Иран, Обострение отношений США и Ирана, Дональд Трамп, Ядерное оружие, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Трамп назвал мир с Ираном невозможным при наличии у страны ядерного оружия
Трамп считает мир с Ираном невозможным при наличии у страны ядерного оружия