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Трамп назвал мир с Ираном невозможным при наличии у страны ядерного оружия - РИА Новости, 14.06.2025
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20:27 14.06.2025 (обновлено: 20:38 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/tramp-2022860455.html
Трамп назвал мир с Ираном невозможным при наличии у страны ядерного оружия
Трамп назвал мир с Ираном невозможным при наличии у страны ядерного оружия - РИА Новости, 14.06.2025
Трамп назвал мир с Ираном невозможным при наличии у страны ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп заявил, что мир с Ираном невозможен в случае, если Тегеран обзаведется ядерным оружием. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T20:27:00+03:00
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в мире
иран
обострение отношений сша и ирана
дональд трамп
ядерное оружие
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что мир с Ираном невозможен в случае, если Тегеран обзаведется ядерным оружием."Для тех, кто говорит, что хочет мира — нельзя говорить о мире, если у Ирана есть ядерное оружие. Все эти замечательные люди, которые не хотят ничего предпринимать, чтобы остановить Иран, — это не мир", — сказал он в интервью изданию The Atlantic.Трамп добавил, что иранское правительство всё ещё хочет заключить сделку, хотя он не уверен, появятся ли представители Тегерана на запланированных переговорах. Также он выразил мнение, что конфликт в Газе близок к завершению.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, иран, обострение отношений сша и ирана, дональд трамп, ядерное оружие, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Иран, Обострение отношений США и Ирана, Дональд Трамп, Ядерное оружие, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Трамп назвал мир с Ираном невозможным при наличии у страны ядерного оружия

Трамп считает мир с Ираном невозможным при наличии у страны ядерного оружия

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что мир с Ираном невозможен в случае, если Тегеран обзаведется ядерным оружием.
"Для тех, кто говорит, что хочет мира — нельзя говорить о мире, если у Ирана есть ядерное оружие. Все эти замечательные люди, которые не хотят ничего предпринимать, чтобы остановить Иран, — это не мир", — сказал он в интервью изданию The Atlantic.
Трамп добавил, что иранское правительство всё ещё хочет заключить сделку, хотя он не уверен, появятся ли представители Тегерана на запланированных переговорах. Также он выразил мнение, что конфликт в Газе близок к завершению.
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Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
13 июня, 13:44
 
В миреИранОбострение отношений США и ИранаДональд ТрампЯдерное оружиеСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
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