https://ria.ru/20250614/tramp-2022860455.html

Трамп назвал мир с Ираном невозможным при наличии у страны ядерного оружия

Трамп назвал мир с Ираном невозможным при наличии у страны ядерного оружия - РИА Новости, 14.06.2025

Трамп назвал мир с Ираном невозможным при наличии у страны ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что мир с Ираном невозможен в случае, если Тегеран обзаведется ядерным оружием. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T20:27:00+03:00

2025-06-14T20:27:00+03:00

2025-06-14T20:38:00+03:00

в мире

иран

обострение отношений сша и ирана

дональд трамп

ядерное оружие

ситуация вокруг "ядерного досье" ирана

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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что мир с Ираном невозможен в случае, если Тегеран обзаведется ядерным оружием."Для тех, кто говорит, что хочет мира — нельзя говорить о мире, если у Ирана есть ядерное оружие. Все эти замечательные люди, которые не хотят ничего предпринимать, чтобы остановить Иран, — это не мир", — сказал он в интервью изданию The Atlantic.Трамп добавил, что иранское правительство всё ещё хочет заключить сделку, хотя он не уверен, появятся ли представители Тегерана на запланированных переговорах. Также он выразил мнение, что конфликт в Газе близок к завершению.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, иран, обострение отношений сша и ирана, дональд трамп, ядерное оружие, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана