Трампу сообщили о нападении на законодателей в Миннесоте
Трамп заявил, что генпрокурор и ФБР расследуют стрельбу в сенаторов в Миннесоте
© Getty Images / Stephen MaturenСотрудник полиции Миннесоты в Бруклин-парке, где расстреляли двух конгрессменов
© Getty Images / Stephen Maturen
Сотрудник полиции Миннесоты в Бруклин-парке, где расстреляли двух конгрессменов
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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в курсе стрельбы в штате Миннесота, назвав ее "целенаправленной атакой" на местных представителей власти.
По данным американских СМИ, законодатель Минессоты Мелисса Хортман и ее супруг Марк погибли при нападении на их дом в пригороде Миннеаполиса. В свою очередь, сенатор штата Джон Хоффман и его жена Иветт получили несколько огнестрельных ранений в соседнем пригороде.
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"Меня проинформировали об ужасной стрельбе, произошедшей в Миннесоте, которая, является целенаправленной атакой на законодателей штата. Наш генеральный прокурор Пэм Бонди и ФБР расследуют ситуацию", — говорится в сообщении американского лидера.
Позднее генпрокурор Памела Бонди заявила, что следит за ситуацией в Миннесоте после "предположительно, целенаправленного нападения" на местных законодателей. По ее словам, это "ужасное насилие будет преследоваться по всей строгости закона".
Другие подробности инцидента:
- по словам губернатора Миннесоты Тима Уолтца, нападавший выдавал себя за полицейского;
- в автомобиле подозреваемого нашли манифест, в котором был список других законодателей и госслужащих;
- после перестрелки с полицейскими мужчина скрылся пешком;
- в городе ввели режим укрытия, жителям рекомендовали не открывать двери посторонним;
- полиция разыскивает белого мужчину с каштановыми волосами, одетого в черный бронежилет поверх синей рубашки и брюк;
- подозреваемый считается вооруженным и крайне опасным;
- генпрокурор США Памела Бонди охарактеризовала случившееся как террористический акт;
- организаторы движения No Kings отменили протестные акции против президента США Дональда Трампа в Миннеаполисе после сообщений о нападении на законодателей;
- по данным издания New York Post, подозреваемый — 57-летний Вэнс Лютер Боэлтер;
- в 2019 году его назначили на должность в совете по развитию рабочей силы при губернаторе штата Тиме Уолтце;
- ранее он также входил в аналогичный орган при бывшем губернаторе Марке Дейтоне.