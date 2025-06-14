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Трампу сообщили о нападении на законодателей в Миннесоте - РИА Новости, 14.06.2025
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19:00 14.06.2025 (обновлено: 22:22 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/tramp-2022847574.html
Трампу сообщили о нападении на законодателей в Миннесоте
Трампу сообщили о нападении на законодателей в Миннесоте - РИА Новости, 14.06.2025
Трампу сообщили о нападении на законодателей в Миннесоте
Президент США Дональд Трамп заявил, что в курсе стрельбы в штате Миннесота, назвав ее "целенаправленной атакой" на местных представителей власти. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T19:00:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в курсе стрельбы в штате Миннесота, назвав ее "целенаправленной атакой" на местных представителей власти. По данным американских СМИ, законодатель Минессоты Мелисса Хортман и ее супруг Марк погибли при нападении на их дом в пригороде Миннеаполиса. В свою очередь, сенатор штата Джон Хоффман и его жена Иветт получили несколько огнестрельных ранений в соседнем пригороде."Меня проинформировали об ужасной стрельбе, произошедшей в Миннесоте, которая, является целенаправленной атакой на законодателей штата. Наш генеральный прокурор Пэм Бонди и ФБР расследуют ситуацию", — говорится в сообщении американского лидера. Трамп добавил, что власти США "будут преследовать всех причастных по всей строгости закона".Позднее генпрокурор Памела Бонди заявила, что следит за ситуацией в Миннесоте после "предположительно, целенаправленного нападения" на местных законодателей. По ее словам, это "ужасное насилие будет преследоваться по всей строгости закона".Другие подробности инцидента:
https://ria.ru/20250522/strelba-2018395416.html
https://ria.ru/20250614/los-andzheles-2022864317.html
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в мире, сша, миннесота, миннеаполис, дональд трамп, фбр
В мире, США, Миннесота, Миннеаполис, Дональд Трамп, ФБР
Трампу сообщили о нападении на законодателей в Миннесоте

Трамп заявил, что генпрокурор и ФБР расследуют стрельбу в сенаторов в Миннесоте

© Getty Images / Stephen MaturenСотрудник полиции Миннесоты в Бруклин-парке, где расстреляли двух конгрессменов
Сотрудник полиции Миннесоты в Бруклин-парке, где расстреляли двух конгрессменов - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Getty Images / Stephen Maturen
Сотрудник полиции Миннесоты в Бруклин-парке, где расстреляли двух конгрессменов
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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в курсе стрельбы в штате Миннесота, назвав ее "целенаправленной атакой" на местных представителей власти.
По данным американских СМИ, законодатель Минессоты Мелисса Хортман и ее супруг Марк погибли при нападении на их дом в пригороде Миннеаполиса. В свою очередь, сенатор штата Джон Хоффман и его жена Иветт получили несколько огнестрельных ранений в соседнем пригороде.
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"Меня проинформировали об ужасной стрельбе, произошедшей в Миннесоте, которая, является целенаправленной атакой на законодателей штата. Наш генеральный прокурор Пэм Бонди и ФБР расследуют ситуацию", — говорится в сообщении американского лидера.
Трамп добавил, что власти США "будут преследовать всех причастных по всей строгости закона".
Позднее генпрокурор Памела Бонди заявила, что следит за ситуацией в Миннесоте после "предположительно, целенаправленного нападения" на местных законодателей. По ее словам, это "ужасное насилие будет преследоваться по всей строгости закона".
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Другие подробности инцидента:
  • по словам губернатора Миннесоты Тима Уолтца, нападавший выдавал себя за полицейского;
  • в автомобиле подозреваемого нашли манифест, в котором был список других законодателей и госслужащих;
  • после перестрелки с полицейскими мужчина скрылся пешком;
  • в городе ввели режим укрытия, жителям рекомендовали не открывать двери посторонним;
  • полиция разыскивает белого мужчину с каштановыми волосами, одетого в черный бронежилет поверх синей рубашки и брюк;
  • подозреваемый считается вооруженным и крайне опасным;
  • генпрокурор США Памела Бонди охарактеризовала случившееся как террористический акт;
  • организаторы движения No Kings отменили протестные акции против президента США Дональда Трампа в Миннеаполисе после сообщений о нападении на законодателей;
  • по данным издания New York Post, подозреваемый — 57-летний Вэнс Лютер Боэлтер;
  • в 2019 году его назначили на должность в совете по развитию рабочей силы при губернаторе штата Тиме Уолтце;
  • ранее он также входил в аналогичный орган при бывшем губернаторе Марке Дейтоне.
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