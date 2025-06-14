https://ria.ru/20250614/tramp-2022847574.html

Трампу сообщили о нападении на законодателей в Миннесоте

Трампу сообщили о нападении на законодателей в Миннесоте - РИА Новости, 14.06.2025

Трампу сообщили о нападении на законодателей в Миннесоте

Президент США Дональд Трамп заявил, что в курсе стрельбы в штате Миннесота, назвав ее "целенаправленной атакой" на местных представителей власти. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T19:00:00+03:00

2025-06-14T19:00:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в курсе стрельбы в штате Миннесота, назвав ее "целенаправленной атакой" на местных представителей власти. По данным американских СМИ, законодатель Минессоты Мелисса Хортман и ее супруг Марк погибли при нападении на их дом в пригороде Миннеаполиса. В свою очередь, сенатор штата Джон Хоффман и его жена Иветт получили несколько огнестрельных ранений в соседнем пригороде."Меня проинформировали об ужасной стрельбе, произошедшей в Миннесоте, которая, является целенаправленной атакой на законодателей штата. Наш генеральный прокурор Пэм Бонди и ФБР расследуют ситуацию", — говорится в сообщении американского лидера. Трамп добавил, что власти США "будут преследовать всех причастных по всей строгости закона".Позднее генпрокурор Памела Бонди заявила, что следит за ситуацией в Миннесоте после "предположительно, целенаправленного нападения" на местных законодателей. По ее словам, это "ужасное насилие будет преследоваться по всей строгости закона".Другие подробности инцидента:

https://ria.ru/20250522/strelba-2018395416.html

https://ria.ru/20250614/los-andzheles-2022864317.html

https://ria.ru/20250410/strelba-2010373952.html

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в мире, сша, миннесота, миннеаполис, дональд трамп, фбр