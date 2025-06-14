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Идея Трампа с инвестсчетами для младенцев не нова - РИА Новости, 14.06.2025
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07:20 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/tramp-2022755693.html
Идея Трампа с инвестсчетами для младенцев не нова
Идея Трампа с инвестсчетами для младенцев не нова - РИА Новости, 14.06.2025
Идея Трампа с инвестсчетами для младенцев не нова
Президент США Дональд Трамп, предложивший ввести инвестиционные счета для маленьких американцев, не изобрел велосипед: подобная схема уже существовала в... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T07:20:00+03:00
2025-06-14T07:20:00+03:00
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, предложивший ввести инвестиционные счета для маленьких американцев, не изобрел велосипед: подобная схема уже существовала в Великобритании, однако в конце концов была свернута. А в других крупных экономиках, как показал анализ РИА Новости, возможные обсуждения инвестсчетов для новорожденных так и не воплотились в жизнь: чаще всего государство выплачивает единовременное пособие при рождении и помогает пособиями на регулярной основе. В понедельник Трамп представил новую федеральную инициативу: каждому новорожденному в США будет открыт инвестиционный счет с первоначальным взносом в 1000 долларов из госбюджета. Программа получила мощную поддержку ведущих представителей бизнеса, которые пообещали вложить в нее дополнительные миллиарды. На круглом столе в Белом доме, в котором участвовали более десятка генеральных директоров, включая руководителей Uber, Goldman Sachs и Dell Technologies, президент США рассказал подробности об этих "счетах Трампа": это будут инвестиционные счета с налоговыми льготами, доход по которым будет зависеть от динамики фондового рынка. Счета будут управляться родителями, которые смогут их пополнять. Счета предназначены для детей, рожденных в период с 31 декабря 2024 по 1 января 2029 года. В Великобритании подобная схема действовала с 2002 по 2011 год: государство делало начальный взнос в размере 250–500 фунтов стерлингов в зависимости от финансового состояния семьи. Средства можно было инвестировать через специальный счет. Сегодня одна из самых популярных мер поддержки материнства и детства в мировой практике - единовременная выплата при рождении. Она есть практически во всех крупных странах, кроме, например, Великобритании и Швеции. Британцы сделали выбор в пользу ежемесячных пособий, а шведы поддерживают семьи, компенсируя расходы с помощью государственной системы Försäkringskassan. Кроме того, государства оказывают поддержку своим маленьким гражданам с помощью ежемесячных выплат, но схема расчета у каждого своя. Во Франции она зависит от уровня дохода, в Канаде учитывает количество детей в семье, и так далее. Могут быть и региональные особенности внутри одного государства. В России также есть целый комплекс мер поддержки родителей и их малышей. Например, это материнский капитал, который можно получить не только на родных, но и на усыновленных детей. Средства можно получить на первенца, родившегося или усыновленного с 1 января 2020 года и позже, а также на второго ребенка, появившегося на свет или усыновленного с 1 января 2007 года. Кроме того, женщины, ожидающие рождения ребенка, могут рассчитывать на пособие по беременности и родам, которое рассчитывается исходя из среднего заработка. Также есть пособие по уходу за ребенком, а еще действует программа льготной семейной ипотеки, которая была продлена до конца 2030 года.
https://ria.ru/20250122/ssha-1994899102.html
https://ria.ru/20250326/tramp-2007472570.html
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великобритания
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сша, великобритания, швеция, дональд трамп, uber, goldman sachs, dell, inc., в мире
США, Великобритания, Швеция, Дональд Трамп, Uber, Goldman Sachs, Dell, Inc., В мире
Идея Трампа с инвестсчетами для младенцев не нова

Идея Трампа с инвестсчетами для младенцев не нова, но не распространена

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, предложивший ввести инвестиционные счета для маленьких американцев, не изобрел велосипед: подобная схема уже существовала в Великобритании, однако в конце концов была свернута. А в других крупных экономиках, как показал анализ РИА Новости, возможные обсуждения инвестсчетов для новорожденных так и не воплотились в жизнь: чаще всего государство выплачивает единовременное пособие при рождении и помогает пособиями на регулярной основе.
В понедельник Трамп представил новую федеральную инициативу: каждому новорожденному в США будет открыт инвестиционный счет с первоначальным взносом в 1000 долларов из госбюджета. Программа получила мощную поддержку ведущих представителей бизнеса, которые пообещали вложить в нее дополнительные миллиарды.
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На круглом столе в Белом доме, в котором участвовали более десятка генеральных директоров, включая руководителей Uber, Goldman Sachs и Dell Technologies, президент США рассказал подробности об этих "счетах Трампа": это будут инвестиционные счета с налоговыми льготами, доход по которым будет зависеть от динамики фондового рынка. Счета будут управляться родителями, которые смогут их пополнять. Счета предназначены для детей, рожденных в период с 31 декабря 2024 по 1 января 2029 года.
В Великобритании подобная схема действовала с 2002 по 2011 год: государство делало начальный взнос в размере 250–500 фунтов стерлингов в зависимости от финансового состояния семьи. Средства можно было инвестировать через специальный счет.
Сегодня одна из самых популярных мер поддержки материнства и детства в мировой практике - единовременная выплата при рождении. Она есть практически во всех крупных странах, кроме, например, Великобритании и Швеции. Британцы сделали выбор в пользу ежемесячных пособий, а шведы поддерживают семьи, компенсируя расходы с помощью государственной системы Försäkringskassan.
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Кроме того, государства оказывают поддержку своим маленьким гражданам с помощью ежемесячных выплат, но схема расчета у каждого своя. Во Франции она зависит от уровня дохода, в Канаде учитывает количество детей в семье, и так далее. Могут быть и региональные особенности внутри одного государства.
В России также есть целый комплекс мер поддержки родителей и их малышей. Например, это материнский капитал, который можно получить не только на родных, но и на усыновленных детей. Средства можно получить на первенца, родившегося или усыновленного с 1 января 2020 года и позже, а также на второго ребенка, появившегося на свет или усыновленного с 1 января 2007 года.
Кроме того, женщины, ожидающие рождения ребенка, могут рассчитывать на пособие по беременности и родам, которое рассчитывается исходя из среднего заработка. Также есть пособие по уходу за ребенком, а еще действует программа льготной семейной ипотеки, которая была продлена до конца 2030 года.
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