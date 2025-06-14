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Трамп заработал 57 миллионов долларов с продажи криптовалюты - РИА Новости, 14.06.2025
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05:10 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/tramp-2022747986.html
Трамп заработал 57 миллионов долларов с продажи криптовалюты
Трамп заработал 57 миллионов долларов с продажи криптовалюты - РИА Новости, 14.06.2025
Трамп заработал 57 миллионов долларов с продажи криптовалюты
Президент США Дональд Трамп получил доход в размере свыше 57 миллионов долларов с продажи криптовалюты, а также миллионы долларов с продажи различной сувенирной РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T05:10:00+03:00
2025-06-14T05:10:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп получил доход в размере свыше 57 миллионов долларов с продажи криптовалюты, а также миллионы долларов с продажи различной сувенирной продукции, следует из опубликованной отчетности главы Белого дома за 2024 год. Согласно представленной ведомости, американский лидер по состоянию на 31 декабря 2024 года являлся владельцем 100% капитала холдинговой компании World Liberty Financial из Майами, штат Флорида, которая занимается продажей криптоактивов. Владение организацией принесло Трампу в 2024 году 57 миллионов 355 тысяч долларов. Также, по данным отчета, американский президент до своего вступления в должность успел получить многомиллионные доходы с продажи сувенирной продукции, книг и других именных вещей. В частности, его книга "Save America" принесла политику 3 миллиона долларов, Библия - 1,3 миллиона долларов, а кроссовки и парфюм - 2,5 миллиона. Продажа наручных часов имени Трампа позволила республиканцу заработать 2,8 миллиона долларов, гитар - 1 миллион, а цифровых коллекционных карточек в форме NFT-токенов - 1,15 миллиона долларов.
https://ria.ru/20250517/tramp-2017452045.html
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в мире, технологии, сша, майами, флорида, дональд трамп
В мире, Технологии, США, Майами, Флорида, Дональд Трамп
Трамп заработал 57 миллионов долларов с продажи криптовалюты

Президент США Трамп заработал более 57 миллионов на криптовалюте и сувенирах

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп получил доход в размере свыше 57 миллионов долларов с продажи криптовалюты, а также миллионы долларов с продажи различной сувенирной продукции, следует из опубликованной отчетности главы Белого дома за 2024 год.
Согласно представленной ведомости, американский лидер по состоянию на 31 декабря 2024 года являлся владельцем 100% капитала холдинговой компании World Liberty Financial из Майами, штат Флорида, которая занимается продажей криптоактивов. Владение организацией принесло Трампу в 2024 году 57 миллионов 355 тысяч долларов.
Президент Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман во время встречи в Эр-Рияде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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Также, по данным отчета, американский президент до своего вступления в должность успел получить многомиллионные доходы с продажи сувенирной продукции, книг и других именных вещей. В частности, его книга "Save America" принесла политику 3 миллиона долларов, Библия - 1,3 миллиона долларов, а кроссовки и парфюм - 2,5 миллиона.
Продажа наручных часов имени Трампа позволила республиканцу заработать 2,8 миллиона долларов, гитар - 1 миллион, а цифровых коллекционных карточек в форме NFT-токенов - 1,15 миллиона долларов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
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В миреТехнологииСШАМайамиФлоридаДональд Трамп
 
 
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