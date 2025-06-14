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В Удмуртии погиб актер, переехавший из Курска - РИА Новости, 14.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:33 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/toichkin-2022804578.html
В Удмуртии погиб актер, переехавший из Курска
В Удмуртии погиб актер, переехавший из Курска - РИА Новости, 14.06.2025
В Удмуртии погиб актер, переехавший из Курска
Трагически погиб артист театра Сергей Тоичкин, год назад переехавший с семьёй в Удмуртию из Курской области, сообщает Государственный драматический театр... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T14:33:00+03:00
2025-06-14T14:33:00+03:00
культура
курская область
ижевск
курск
происшествия
сергей тоичкин (актер)
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УФА, 14 июн - РИА Новости. Трагически погиб артист театра Сергей Тоичкин, год назад переехавший с семьёй в Удмуртию из Курской области, сообщает Государственный драматический театр Удмуртии, где работал актер. &quot;С прискорбием сообщаем, что 12 июня трагически погиб артист театра Сергей Тоичкин. Всего год назад Сергей вместе со своей семьей приехал в Ижевск из Курска. Почти 15 лет он играл на сцене Курского драматического театра им. А.С. Пушкина&quot;, - говорится в сообщении драмтеатра Удмуртии.Местные СМИ сообщают, что артист утонул в водоёме. РИА Новости пока не располагает информацией о причине гибели актёра. По данным театра, артист сыграл более 30 разноплановых ярких ролей. "Больше всего ему была близка тема русского человека из народа, потому что он и сам был из народа, из небольшого поселка Курской области. Многие зрители Ижевска тоже успели оценить актерский талант артиста и его мастерство. А коллектив театра полюбил Сергея Тоичкина за его щедрую душу, отзывчивость, позитивный настрой", - следует из релиза драмтеатра. Прощание с Тоичкиным состоится 14 июня в большом зале ритуального агентства "Ангел", добавили в театре. Курский драмтеатр на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщает, что Тоичкин служил в их театре с 2010 по 2024 год. "Коллеги очень любили и ценили артиста за его профессионализм, отзывчивость и прямоту. У него было много поклонников среди курского зрителя, которые восхищались его мастерством и обаянием. Светлая память о Сергее навсегда останется в наших сердцах и в истории нашего театра", - говорится в сообщении.
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курская область, ижевск, курск, происшествия, сергей тоичкин (актер)
Культура, Курская область, Ижевск, Курск, Происшествия, Сергей Тоичкин (актер)
В Удмуртии погиб актер, переехавший из Курска

Актер Курского драмтеатра Сергей Тоичкин трагически погиб в Удмуртии

© Фото : Государственный русский драматический театр УдмуртииАктер Сергей Тоичкин
Актер Сергей Тоичкин - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Фото : Государственный русский драматический театр Удмуртии
Актер Сергей Тоичкин. Архивное фото
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УФА, 14 июн - РИА Новости. Трагически погиб артист театра Сергей Тоичкин, год назад переехавший с семьёй в Удмуртию из Курской области, сообщает Государственный драматический театр Удмуртии, где работал актер.
«

"С прискорбием сообщаем, что 12 июня трагически погиб артист театра Сергей Тоичкин. Всего год назад Сергей вместе со своей семьей приехал в Ижевск из Курска. Почти 15 лет он играл на сцене Курского драматического театра им. А.С. Пушкина", - говорится в сообщении драмтеатра Удмуртии.

Местные СМИ сообщают, что артист утонул в водоёме. РИА Новости пока не располагает информацией о причине гибели актёра.
По данным театра, артист сыграл более 30 разноплановых ярких ролей. "Больше всего ему была близка тема русского человека из народа, потому что он и сам был из народа, из небольшого поселка Курской области. Многие зрители Ижевска тоже успели оценить актерский талант артиста и его мастерство. А коллектив театра полюбил Сергея Тоичкина за его щедрую душу, отзывчивость, позитивный настрой", - следует из релиза драмтеатра.
Прощание с Тоичкиным состоится 14 июня в большом зале ритуального агентства "Ангел", добавили в театре.
Курский драмтеатр на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщает, что Тоичкин служил в их театре с 2010 по 2024 год.
«
"Коллеги очень любили и ценили артиста за его профессионализм, отзывчивость и прямоту. У него было много поклонников среди курского зрителя, которые восхищались его мастерством и обаянием. Светлая память о Сергее навсегда останется в наших сердцах и в истории нашего театра", - говорится в сообщении.
 
КультураКурская областьИжевскКурскПроисшествияСергей Тоичкин (актер)
 
 
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