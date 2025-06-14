https://ria.ru/20250614/toichkin-2022804578.html

В Удмуртии погиб актер, переехавший из Курска

В Удмуртии погиб актер, переехавший из Курска - РИА Новости, 14.06.2025

В Удмуртии погиб актер, переехавший из Курска

Трагически погиб артист театра Сергей Тоичкин, год назад переехавший с семьёй в Удмуртию из Курской области, сообщает Государственный драматический театр... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T14:33:00+03:00

2025-06-14T14:33:00+03:00

2025-06-14T14:33:00+03:00

культура

курская область

ижевск

курск

происшествия

сергей тоичкин (актер)

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УФА, 14 июн - РИА Новости. Трагически погиб артист театра Сергей Тоичкин, год назад переехавший с семьёй в Удмуртию из Курской области, сообщает Государственный драматический театр Удмуртии, где работал актер. "С прискорбием сообщаем, что 12 июня трагически погиб артист театра Сергей Тоичкин. Всего год назад Сергей вместе со своей семьей приехал в Ижевск из Курска. Почти 15 лет он играл на сцене Курского драматического театра им. А.С. Пушкина", - говорится в сообщении драмтеатра Удмуртии.Местные СМИ сообщают, что артист утонул в водоёме. РИА Новости пока не располагает информацией о причине гибели актёра. По данным театра, артист сыграл более 30 разноплановых ярких ролей. "Больше всего ему была близка тема русского человека из народа, потому что он и сам был из народа, из небольшого поселка Курской области. Многие зрители Ижевска тоже успели оценить актерский талант артиста и его мастерство. А коллектив театра полюбил Сергея Тоичкина за его щедрую душу, отзывчивость, позитивный настрой", - следует из релиза драмтеатра. Прощание с Тоичкиным состоится 14 июня в большом зале ритуального агентства "Ангел", добавили в театре. Курский драмтеатр на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщает, что Тоичкин служил в их театре с 2010 по 2024 год. "Коллеги очень любили и ценили артиста за его профессионализм, отзывчивость и прямоту. У него было много поклонников среди курского зрителя, которые восхищались его мастерством и обаянием. Светлая память о Сергее навсегда останется в наших сердцах и в истории нашего театра", - говорится в сообщении.

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курск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, ижевск, курск, происшествия, сергей тоичкин (актер)