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Член СПЧ, находящаяся в Тегеране, рассказала об обстановке в городе
Член СПЧ, находящаяся в Тегеране, рассказала об обстановке в городе - РИА Новости, 14.06.2025
Член СПЧ, находящаяся в Тегеране, рассказала об обстановке в городе
Антиамериканские и антиизраильские демонстрации проходят в центре Тегерана, люди выкрикивают в мегафоны призывы, разъезжают по городу с флагами, рассказала РИА... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T18:24:00+03:00
2025-06-14T18:24:00+03:00
2025-06-14T18:24:00+03:00
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Антиамериканские и антиизраильские демонстрации проходят в центре Тегерана, люди выкрикивают в мегафоны призывы, разъезжают по городу с флагами, рассказала РИА Новости член СПЧ, гендиректор АНО "Белый интернет" Элина Сидоренко. "Сейчас в центре Тегерана проходят демонстрации. Из (российского - ред.) посольства мы не выходим, находимся только на территории. Сейчас идут антиамериканские и антиизраильские демонстрации: выкрикивают в мегафоны призывы, люди разъезжают с флагами. Такая обстановка, город оживает, город агрессирует. Вечером, если все повторится как вчера, то с закатом солнца начнется бомбардировка, именно так было вчера, достаточно агрессивная в три захода", - сказала она. Сидоренко в разговоре с агентством рассказала, что приехала в Иран в рамках просветительской экспедиции БРИКС. "Здесь были собраны яркие эксперты в различных сферах межгосударственного сотрудничества: это и межкультурные коммуникации, востоковедение, я здесь представляла блок цифровой экономики, цифровых финансов. С высоким представительством Ирана у нас здесь было запланировано три дня работы. Мы провели два полных дня, сегодня у нас должно было быть большое мероприятие с посольством и рядом международных организаций, но все это сорвано", - отметила член СПЧ.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
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в мире, тегеран (город), иран, брикс, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Тегеран (город), Иран, БРИКС, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Член СПЧ, находящаяся в Тегеране, рассказала об обстановке в городе
Член СПЧ Сидоренко: в центре Тегерана проходят демонстрации против США и Израиля