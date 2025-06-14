https://ria.ru/20250614/tegeran-2022843422.html

Член СПЧ, находящаяся в Тегеране, рассказала об обстановке в городе

Член СПЧ, находящаяся в Тегеране, рассказала об обстановке в городе - РИА Новости, 14.06.2025

Член СПЧ, находящаяся в Тегеране, рассказала об обстановке в городе

Антиамериканские и антиизраильские демонстрации проходят в центре Тегерана, люди выкрикивают в мегафоны призывы, разъезжают по городу с флагами, рассказала РИА... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T18:24:00+03:00

2025-06-14T18:24:00+03:00

2025-06-14T18:24:00+03:00

в мире

тегеран (город)

иран

брикс

израиль

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Антиамериканские и антиизраильские демонстрации проходят в центре Тегерана, люди выкрикивают в мегафоны призывы, разъезжают по городу с флагами, рассказала РИА Новости член СПЧ, гендиректор АНО "Белый интернет" Элина Сидоренко. "Сейчас в центре Тегерана проходят демонстрации. Из (российского - ред.) посольства мы не выходим, находимся только на территории. Сейчас идут антиамериканские и антиизраильские демонстрации: выкрикивают в мегафоны призывы, люди разъезжают с флагами. Такая обстановка, город оживает, город агрессирует. Вечером, если все повторится как вчера, то с закатом солнца начнется бомбардировка, именно так было вчера, достаточно агрессивная в три захода", - сказала она. Сидоренко в разговоре с агентством рассказала, что приехала в Иран в рамках просветительской экспедиции БРИКС. "Здесь были собраны яркие эксперты в различных сферах межгосударственного сотрудничества: это и межкультурные коммуникации, востоковедение, я здесь представляла блок цифровой экономики, цифровых финансов. С высоким представительством Ирана у нас здесь было запланировано три дня работы. Мы провели два полных дня, сегодня у нас должно было быть большое мероприятие с посольством и рядом международных организаций, но все это сорвано", - отметила член СПЧ.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тегеран (город), иран, брикс, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном