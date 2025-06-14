https://ria.ru/20250614/tegeran-2022781189.html
СМИ: при ударе Израиля по дому в Тегеране погибли 60 человек
СМИ: при ударе Израиля по дому в Тегеране погибли 60 человек - РИА Новости, 14.06.2025
СМИ: при ударе Израиля по дому в Тегеране погибли 60 человек
По меньшей мере 60 человек погибли в результате удара Израиля по жилому дому в Тегеране, 20 из них - дети, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T11:02:00+03:00
2025-06-14T11:02:00+03:00
2025-06-14T11:08:00+03:00
израиль
тегеран (город)
иран
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022625474_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7535dcaf35fbd7620ea5ce56b243e049.jpg
ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. По меньшей мере 60 человек погибли в результате удара Израиля по жилому дому в Тегеране, 20 из них - дети, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB."Шестьдесят человек стали жертвами вчерашнего удара сионистского режима по жилому дому в районе Чамеран, 20 из них - дети", - говорится в сообщении.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
израиль
тегеран (город)
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022625474_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_3131d39d799c054af03b76846a8671fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, тегеран (город), иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Израиль, Тегеран (город), Иран, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
СМИ: при ударе Израиля по дому в Тегеране погибли 60 человек
При ударе Израиля по дому в Тегеране погибли 60 человек, среди них 20 детей