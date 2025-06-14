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СМИ: при ударе Израиля по дому в Тегеране погибли 60 человек - РИА Новости, 14.06.2025
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11:02 14.06.2025 (обновлено: 11:08 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/tegeran-2022781189.html
СМИ: при ударе Израиля по дому в Тегеране погибли 60 человек
СМИ: при ударе Израиля по дому в Тегеране погибли 60 человек - РИА Новости, 14.06.2025
СМИ: при ударе Израиля по дому в Тегеране погибли 60 человек
По меньшей мере 60 человек погибли в результате удара Израиля по жилому дому в Тегеране, 20 из них - дети, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB. РИА Новости, 14.06.2025
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израиль
тегеран (город)
иран
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. По меньшей мере 60 человек погибли в результате удара Израиля по жилому дому в Тегеране, 20 из них - дети, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB."Шестьдесят человек стали жертвами вчерашнего удара сионистского режима по жилому дому в районе Чамеран, 20 из них - дети", - говорится в сообщении.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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израиль, тегеран (город), иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Израиль, Тегеран (город), Иран, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
СМИ: при ударе Израиля по дому в Тегеране погибли 60 человек

При ударе Израиля по дому в Тегеране погибли 60 человек, среди них 20 детей

© AP Photo / Vahid SalemiПоследствия израильской атаки в Тегеране, Иран
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. По меньшей мере 60 человек погибли в результате удара Израиля по жилому дому в Тегеране, 20 из них - дети, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.
"Шестьдесят человек стали жертвами вчерашнего удара сионистского режима по жилому дому в районе Чамеран, 20 из них - дети", - говорится в сообщении.
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ИзраильТегеран (город)ИранОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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