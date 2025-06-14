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СМИ: при ударе Израиля по дому в Тегеране погибли 60 человек

СМИ: при ударе Израиля по дому в Тегеране погибли 60 человек - РИА Новости, 14.06.2025

СМИ: при ударе Израиля по дому в Тегеране погибли 60 человек

По меньшей мере 60 человек погибли в результате удара Израиля по жилому дому в Тегеране, 20 из них - дети, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB. РИА Новости, 14.06.2025

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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. По меньшей мере 60 человек погибли в результате удара Израиля по жилому дому в Тегеране, 20 из них - дети, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB."Шестьдесят человек стали жертвами вчерашнего удара сионистского режима по жилому дому в районе Чамеран, 20 из них - дети", - говорится в сообщении.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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израиль, тегеран (город), иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире