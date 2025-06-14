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Иранские СМИ сообщили о взрыве в аэропорту Мехрабад в Тегеране

Иранские СМИ сообщили о взрыве в аэропорту Мехрабад в Тегеране - РИА Новости, 14.06.2025

Иранские СМИ сообщили о взрыве в аэропорту Мехрабад в Тегеране

Агентство Mehr на фоне атак Израиля по иранской территории сообщают о взрыве в международном аэропорту Мехрабад в Тегеране. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T02:43:00+03:00

2025-06-14T02:43:00+03:00

2025-06-14T02:43:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 14 июн – РИА Новости. Агентство Mehr на фоне атак Израиля по иранской территории сообщают о взрыве в международном аэропорту Мехрабад в Тегеране. "Взрыв в тегеранском (аэропорту - ред.) Мехрабад", - говорится в сообщении. Агентство ISNA добавляет, что в районе аэропорта виден густой дым. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание 3", нанося удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Момент удара иранской ракеты по Тель-Авиву Момент удара иранской ракеты по Тель-Авиву 2025-06-14T02:43 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном