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СМИ: нефтеперерабатывающий завод в Тебризе не получил повреждений

СМИ: нефтеперерабатывающий завод в Тебризе не получил повреждений - РИА Новости, 14.06.2025

СМИ: нефтеперерабатывающий завод в Тебризе не получил повреждений

Нефтеперерабатывающий завод в Тебризе на северо-западе Ирана не был атакован и не получил повреждений, передает агентство Fars. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T12:20:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Нефтеперерабатывающий завод в Тебризе на северо-западе Ирана не был атакован и не получил повреждений, передает агентство Fars.Агентство сначала сообщило, что завод не пострадал от атак со стороны Израиля, а позже со ссылкой на пресс-службу предприятия опровергло информацию о том, что завод вообще подвергся такой атаке."Опубликованная информация об атаке сионистского режима (Израиля - ред.) на завод нефтепереработке не соответствует действительности", - приводит Fars заявление предприятия. Там также отметили, что оно продолжает свою работу.Ранее иранские СМИ сообщили о череде взрывов в ряде городов на западе и северо-западе Ирана после того, как власти Израиля сообщили, что расширяют масштабы военной операции против ядерной программы Ирана и наносят удары по десяткам военных объектов.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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тебриз, израиль, в мире, иран, обострение конфликта между израилем и ираном