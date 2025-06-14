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Президент Алжира получил приглашение на российско-арабский саммит - РИА Новости, 14.06.2025
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11:09 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/tebbun--2022782180.html
Президент Алжира получил приглашение на российско-арабский саммит
Президент Алжира получил приглашение на российско-арабский саммит - РИА Новости, 14.06.2025
Президент Алжира получил приглашение на российско-арабский саммит
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун получил приглашение принять участие в российско-арабском саммите, который планируется провести в середине октября в Москве, РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T11:09:00+03:00
2025-06-14T11:09:00+03:00
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алжир (провинция)
россия
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абдельмаджид теббун
владимир путин
лига арабских государств
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АЛЖИР, 14 июн - РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун получил приглашение принять участие в российско-арабском саммите, который планируется провести в середине октября в Москве, сообщил РИА Новости в субботу посол РФ в Алжире Алексей Соломатин. "Мы, безусловно, направили приглашение его превосходительству президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну принять участие в российско-арабском саммите", - сказал посол. "Мы рассчитываем, что президент Теббун примет участие, учитывая, что саммит пройдет на уровне лидеров, и мы очень заинтересованы в этих важных встречах для развития отношений с дружественным Алжиром", - добавил Соломатин. Ранее президент России Владимир Путин пригласил всех лидеров стран, входящих в Лигу арабских государств, а также ее генерального секретаря принять участие в первом российско-арабском саммите, который состоится 15 октября.
https://ria.ru/20240722/tovarooborot-1961293529.html
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в мире, алжир (провинция), россия, москва, абдельмаджид теббун, владимир путин, лига арабских государств
В мире, Алжир (провинция), Россия, Москва, Абдельмаджид Теббун, Владимир Путин, Лига арабских государств
Президент Алжира получил приглашение на российско-арабский саммит

Президент Алжира Теббун получил приглашение на российско-арабский саммит

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Алжира Абдельмаджид Теббун
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Архивное фото
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АЛЖИР, 14 июн - РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун получил приглашение принять участие в российско-арабском саммите, который планируется провести в середине октября в Москве, сообщил РИА Новости в субботу посол РФ в Алжире Алексей Соломатин.
"Мы, безусловно, направили приглашение его превосходительству президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну принять участие в российско-арабском саммите", - сказал посол.
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"Мы рассчитываем, что президент Теббун примет участие, учитывая, что саммит пройдет на уровне лидеров, и мы очень заинтересованы в этих важных встречах для развития отношений с дружественным Алжиром", - добавил Соломатин.
Ранее президент России Владимир Путин пригласил всех лидеров стран, входящих в Лигу арабских государств, а также ее генерального секретаря принять участие в первом российско-арабском саммите, который состоится 15 октября.
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