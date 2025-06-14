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Президент Алжира получил приглашение на российско-арабский саммит
Президент Алжира получил приглашение на российско-арабский саммит - РИА Новости, 14.06.2025
Президент Алжира получил приглашение на российско-арабский саммит
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун получил приглашение принять участие в российско-арабском саммите, который планируется провести в середине октября в Москве, РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T11:09:00+03:00
2025-06-14T11:09:00+03:00
2025-06-14T11:09:00+03:00
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АЛЖИР, 14 июн - РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун получил приглашение принять участие в российско-арабском саммите, который планируется провести в середине октября в Москве, сообщил РИА Новости в субботу посол РФ в Алжире Алексей Соломатин. "Мы, безусловно, направили приглашение его превосходительству президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну принять участие в российско-арабском саммите", - сказал посол. "Мы рассчитываем, что президент Теббун примет участие, учитывая, что саммит пройдет на уровне лидеров, и мы очень заинтересованы в этих важных встречах для развития отношений с дружественным Алжиром", - добавил Соломатин. Ранее президент России Владимир Путин пригласил всех лидеров стран, входящих в Лигу арабских государств, а также ее генерального секретаря принять участие в первом российско-арабском саммите, который состоится 15 октября.
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в мире, алжир (провинция), россия, москва, абдельмаджид теббун, владимир путин, лига арабских государств
В мире, Алжир (провинция), Россия, Москва, Абдельмаджид Теббун, Владимир Путин, Лига арабских государств
Президент Алжира получил приглашение на российско-арабский саммит
Президент Алжира Теббун получил приглашение на российско-арабский саммит