https://ria.ru/20250614/tebbun--2022782180.html

Президент Алжира получил приглашение на российско-арабский саммит

Президент Алжира получил приглашение на российско-арабский саммит - РИА Новости, 14.06.2025

Президент Алжира получил приглашение на российско-арабский саммит

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун получил приглашение принять участие в российско-арабском саммите, который планируется провести в середине октября в Москве, РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T11:09:00+03:00

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АЛЖИР, 14 июн - РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун получил приглашение принять участие в российско-арабском саммите, который планируется провести в середине октября в Москве, сообщил РИА Новости в субботу посол РФ в Алжире Алексей Соломатин. "Мы, безусловно, направили приглашение его превосходительству президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну принять участие в российско-арабском саммите", - сказал посол. "Мы рассчитываем, что президент Теббун примет участие, учитывая, что саммит пройдет на уровне лидеров, и мы очень заинтересованы в этих важных встречах для развития отношений с дружественным Алжиром", - добавил Соломатин. Ранее президент России Владимир Путин пригласил всех лидеров стран, входящих в Лигу арабских государств, а также ее генерального секретаря принять участие в первом российско-арабском саммите, который состоится 15 октября.

https://ria.ru/20240722/tovarooborot-1961293529.html

https://ria.ru/20241114/gaz-1983647183.html

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в мире, алжир (провинция), россия, москва, абдельмаджид теббун, владимир путин, лига арабских государств