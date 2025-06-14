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Лукашенко пообещал сделать Путину необычный подарок
Лукашенко пообещал сделать Путину необычный подарок - РИА Новости, 14.06.2025
Лукашенко пообещал сделать Путину необычный подарок
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается подарить российскому коллеге Владимиру Путину сыр "Президентский". РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T17:09:00+03:00
2025-06-14T17:09:00+03:00
2025-06-14T21:54:00+03:00
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МИНСК, 14 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается подарить российскому коллеге Владимиру Путину сыр "Президентский".Лукашенко сегодня посетил город Волковыск Гродненской области. Видео оттуда опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого". На одном из предприятий пищевой промышленности президенту показали твердый сыр с наклейкой, на которой изображена его резиденция — Дворец Независимости. Представительница предприятия напомнила, что Лукашенко разрешил назвать сыр "Президентским"."Нарисуй Кремль, я подарю Путину — в конце месяца приедет. Скажу: на тебе от "Молочного мира". Если передашь, я подарю", — сказал Лукашенко. "Обязательно", — ответила сотрудница. По словам Лукашенко, он иногда передает в Кремль корзины с белорусской продукцией, и "они с удовольствием потребляют". В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" президент России рассказал, что получил от Лукашенко в подарок очень вкусные шоколадки. Коробка с белорусским шоколадом стояла на кухне в его квартире в Кремле.
https://ria.ru/20250528/lukashenko-2019521864.html
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белоруссия, гродненская область, россия, александр лукашенко, владимир путин, в мире
Белоруссия, Гродненская область, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире
Лукашенко пообещал сделать Путину необычный подарок
Лукашенко пообещал подарить Путину сыр "Президентский" с изображением Кремля