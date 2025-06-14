https://ria.ru/20250614/superjob-2022767107.html

Исследование показало, в какой валюте россияне хотят держать сбережения

Исследование показало, в какой валюте россияне хотят держать сбережения - РИА Новости, 14.06.2025

Исследование показало, в какой валюте россияне хотят держать сбережения

Большинство россиян считают, что сбережения лучше всего хранить в рублях, выяснили для РИА Новости в SuperJob. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T09:15:00+03:00

2025-06-14T09:15:00+03:00

2025-06-14T16:38:00+03:00

экономика

россия

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Большинство россиян считают, что сбережения лучше всего хранить в рублях, выяснили для РИА Новости в SuperJob. "Сейчас шесть из десяти россиян считают, что сбережения можно хранить в рублях. Альтернативные валюты пользуются меньшим спросом: 37 процентов опрошенных допускают возможность копить в долларах, 28 процентов — в евро, а 23 процента — в китайских юанях", — показало исследование, в котором участвовали 1600 респондентов. Впрочем, за последний год доверие к доллару выросло на семь процентных пунктов. Рубль также укрепил позиции — на пять процентных пунктов. Больше голосов стало и у евро (плюс четыре процентных пункта). А вот число сторонников юаня немного сократилось (минус четыре процентных пункта). Мужчины значительно чаще верят в доллар, евро и юань, женщины — в рубль. Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников отечественной валюты. Молодежь до 35 лет чаще представителей старшего поколения выбирает доллар и евро, а вот китайский юань предпочитают главным образом люди 35-45 лет.

https://ria.ru/20250531/rubl-2020096966.html

https://ria.ru/20250614/dollar-2022744018.html

россия

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экономика, россия