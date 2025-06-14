https://ria.ru/20250614/strelba-2022871001.html

СМИ раскрыли подробности и подозреваемом в стрельбе в Миннесоте

СМИ раскрыли подробности и подозреваемом в стрельбе в Миннесоте - РИА Новости, 15.06.2025

СМИ раскрыли подробности и подозреваемом в стрельбе в Миннесоте

Подозреваемый в нападениях на двух законодателей в Миннесоте был назначен в совет по развитию рабочей силы при губернаторе штата Тиме Уолтце в 2019 году,... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-14T22:10:00+03:00

2025-06-14T22:10:00+03:00

2025-06-15T08:29:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

памела бонди

миннесота

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022862554_0:129:2467:1517_1920x0_80_0_0_4a70f171b86ea3d110e837a5fc57d189.jpg

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Подозреваемый в нападениях на двух законодателей в Миннесоте был назначен в совет по развитию рабочей силы при губернаторе штата Тиме Уолтце в 2019 году, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники в полиции. Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолтц сообщал, что мужчина, напавший на сенатора-демократа Джона Хоффмана и убивший законодателя-демократа Мелиссу Хортман с её супругом, действовал под видом полицейского. По данным властей, нападения были спланированными и имели политические мотивы: у подозреваемого в машине обнаружили манифест со списком других потенциальных жертв из числа законодателей и госслужащих. После перестрелки с полицией злоумышленник скрылся пешком, он считается вооружённым и опасным, власти ввели режим укрытия. "Бывшего назначенца губернатора Миннесоты Тима Уолтца разыскивают в связи с убийством одного законодателя штата и покушением на другого", — сообщает издание со ссылкой на источники в полиции. По данным газеты, 57-летний Вэнс Лютер Боэлтер был включён в совет по развитию рабочей силы Миннесоты в 2019 году и на момент нападений числился в его составе. Ранее он также входил в аналогичный орган при бывшем губернаторе Марке Дейтоне. Президент США Дональд Трамп ранее назвал стрельбу "целенаправленным нападением на избранных представителей" и выразил поддержку жителям Миннесоты. А генеральный прокурор США Памела Бонди охарактеризовала случившееся как террористический акт.

https://ria.ru/20250410/strelba-2010373952.html

https://ria.ru/20250329/vecherinka-2008164136.html

сша

миннесота

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, памела бонди, миннесота