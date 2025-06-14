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СМИ раскрыли подробности и подозреваемом в стрельбе в Миннесоте - РИА Новости, 15.06.2025
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22:10 14.06.2025 (обновлено: 08:29 15.06.2025)
https://ria.ru/20250614/strelba-2022871001.html
СМИ раскрыли подробности и подозреваемом в стрельбе в Миннесоте
СМИ раскрыли подробности и подозреваемом в стрельбе в Миннесоте - РИА Новости, 15.06.2025
СМИ раскрыли подробности и подозреваемом в стрельбе в Миннесоте
Подозреваемый в нападениях на двух законодателей в Миннесоте был назначен в совет по развитию рабочей силы при губернаторе штата Тиме Уолтце в 2019 году,... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-14T22:10:00+03:00
2025-06-15T08:29:00+03:00
в мире
сша
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памела бонди
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Подозреваемый в нападениях на двух законодателей в Миннесоте был назначен в совет по развитию рабочей силы при губернаторе штата Тиме Уолтце в 2019 году, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники в полиции. Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолтц сообщал, что мужчина, напавший на сенатора-демократа Джона Хоффмана и убивший законодателя-демократа Мелиссу Хортман с её супругом, действовал под видом полицейского. По данным властей, нападения были спланированными и имели политические мотивы: у подозреваемого в машине обнаружили манифест со списком других потенциальных жертв из числа законодателей и госслужащих. После перестрелки с полицией злоумышленник скрылся пешком, он считается вооружённым и опасным, власти ввели режим укрытия. "Бывшего назначенца губернатора Миннесоты Тима Уолтца разыскивают в связи с убийством одного законодателя штата и покушением на другого", — сообщает издание со ссылкой на источники в полиции. По данным газеты, 57-летний Вэнс Лютер Боэлтер был включён в совет по развитию рабочей силы Миннесоты в 2019 году и на момент нападений числился в его составе. Ранее он также входил в аналогичный орган при бывшем губернаторе Марке Дейтоне. Президент США Дональд Трамп ранее назвал стрельбу "целенаправленным нападением на избранных представителей" и выразил поддержку жителям Миннесоты. А генеральный прокурор США Памела Бонди охарактеризовала случившееся как террористический акт.
https://ria.ru/20250410/strelba-2010373952.html
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в мире, сша, дональд трамп, памела бонди, миннесота
В мире, США, Дональд Трамп, Памела Бонди, Миннесота
СМИ раскрыли подробности и подозреваемом в стрельбе в Миннесоте

NYP: подозреваемый в стрельбе в Миннесоте входил в совет при губернаторе

© AP Photo / Tim SullivanПолиция проводит операцию по поимке стрелка, который открыл огонь по двум конгрессменам в Бруклин-Парке, штат Миннесота, США
Полиция проводит операцию по поимке стрелка, который открыл огонь по двум конгрессменам в Бруклин-Парке, штат Миннесота, США - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Tim Sullivan
Полиция проводит операцию по поимке стрелка, который открыл огонь по двум конгрессменам в Бруклин-Парке, штат Миннесота, США
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Подозреваемый в нападениях на двух законодателей в Миннесоте был назначен в совет по развитию рабочей силы при губернаторе штата Тиме Уолтце в 2019 году, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники в полиции.
Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолтц сообщал, что мужчина, напавший на сенатора-демократа Джона Хоффмана и убивший законодателя-демократа Мелиссу Хортман с её супругом, действовал под видом полицейского. По данным властей, нападения были спланированными и имели политические мотивы: у подозреваемого в машине обнаружили манифест со списком других потенциальных жертв из числа законодателей и госслужащих. После перестрелки с полицией злоумышленник скрылся пешком, он считается вооружённым и опасным, власти ввели режим укрытия.
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"Бывшего назначенца губернатора Миннесоты Тима Уолтца разыскивают в связи с убийством одного законодателя штата и покушением на другого", — сообщает издание со ссылкой на источники в полиции.
По данным газеты, 57-летний Вэнс Лютер Боэлтер был включён в совет по развитию рабочей силы Миннесоты в 2019 году и на момент нападений числился в его составе. Ранее он также входил в аналогичный орган при бывшем губернаторе Марке Дейтоне.
Президент США Дональд Трамп ранее назвал стрельбу "целенаправленным нападением на избранных представителей" и выразил поддержку жителям Миннесоты. А генеральный прокурор США Памела Бонди охарактеризовала случившееся как террористический акт.
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