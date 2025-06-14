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Десятки законов в Молдавии нарушают интересы людей, заявили в оппозиции - РИА Новости, 14.06.2025
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15:24 14.06.2025 (обновлено: 15:25 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/stoyanoglo-2022819642.html
Десятки законов в Молдавии нарушают интересы людей, заявили в оппозиции
Десятки законов в Молдавии нарушают интересы людей, заявили в оппозиции - РИА Новости, 14.06.2025
Десятки законов в Молдавии нарушают интересы людей, заявили в оппозиции
Десятки законов в Молдавии, которые были приняты за последние четыре года, противоречат здравому смыслу и интересам граждан, считает бывший генпрокурор, один из РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T15:24:00+03:00
2025-06-14T15:25:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
александр стояногло
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Десятки законов в Молдавии, которые были приняты за последние четыре года, противоречат здравому смыслу и интересам граждан, считает бывший генпрокурор, один из лидеров оппозиционного блока "Альтернатива" Александр Стояногло. "За последние 4 года в Молдавии были приняты десятки законов, которые не просто противоречат здравому смыслу, но и грубо нарушают права и интересы граждан. В государстве, которое позиционирует себя как кандидат на вступление в ЕC, подобные нормы стали обыденностью — хотя даже в ряде авторитарных режимов они были бы неприемлемы", — заявил Стояногло журналистам. По его словам, подобные законы были приняты в финансовой сфере, в также в области доступа к информации и свободы выражения мнений. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️ Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250613/moldavija-2022684629.html
https://ria.ru/20250614/sandu-2022818723.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, александр стояногло, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Александр Стояногло, Евгения Гуцул
Десятки законов в Молдавии нарушают интересы людей, заявили в оппозиции

Молдавский политик Стояногло: десятки законов в стране нарушают интересы людей

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Десятки законов в Молдавии, которые были приняты за последние четыре года, противоречат здравому смыслу и интересам граждан, считает бывший генпрокурор, один из лидеров оппозиционного блока "Альтернатива" Александр Стояногло.
"За последние 4 года в Молдавии были приняты десятки законов, которые не просто противоречат здравому смыслу, но и грубо нарушают права и интересы граждан. В государстве, которое позиционирует себя как кандидат на вступление в ЕC, подобные нормы стали обыденностью — хотя даже в ряде авторитарных режимов они были бы неприемлемы", — заявил Стояногло журналистам.
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По его словам, подобные законы были приняты в финансовой сфере, в также в области доступа к информации и свободы выражения мнений.
Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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В миреМолдавияКишиневГагаузияАлександр СтояноглоЕвгения Гуцул
 
 
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