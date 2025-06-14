https://ria.ru/20250614/starmer-2022800152.html

Стармер: Евротройка не участвовала в израильской операции против Ирана

Стармер: Евротройка не участвовала в израильской операции против Ирана - РИА Новости, 14.06.2025

Стармер: Евротройка не участвовала в израильской операции против Ирана

Ни одна из стран Евротройки (Великобритания, Франция, Германия) не была задействована в израильской операции по нанесению ударов по Ирану, заявил британский... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T13:56:00+03:00

2025-06-14T13:56:00+03:00

2025-06-14T13:56:00+03:00

обострение конфликта между израилем и ираном

кир стармер

фридрих мерц

али хаменеи

франция

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ЛОНДОН, 14 июн – РИА Новости. Ни одна из стран Евротройки (Великобритания, Франция, Германия) не была задействована в израильской операции по нанесению ударов по Ирану, заявил британский премьер Кир Стармер. Ранее издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что канцлер Германии Фридрих Мерц был заранее проинформирован израильской стороной о готовящихся ударах по Ирану. "Я провел разговор с президентом (Франции Эммануэлем) Макроном и канцлером Мерцем, и мы все придерживаемся одной позиции. Мы все говорим о деэскалации, но никто из нас не был вовлечен в само нападение", - сказал Стармер в интервью агентству Блумберг. Британский премьер выразил беспокойство в связи с эскалацией в регионе, однако заявил о праве Израиля на самооборону на фоне развития ядерной программы Ирана. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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обострение конфликта между израилем и ираном, кир стармер, фридрих мерц, али хаменеи, франция, израиль, иран, в мире