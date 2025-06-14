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Стармер сделал новое заявление об Украине - РИА Новости, 14.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:29 14.06.2025 (обновлено: 23:46 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/starmer-2022797350.html
Стармер сделал новое заявление об Украине
Стармер сделал новое заявление об Украине - РИА Новости, 14.06.2025
Стармер сделал новое заявление об Украине
Британия не отправит войска на Украину без поддержки США, заявил в интервью Bloomberg премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер. "Я всегда говорил,... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T13:29:00+03:00
2025-06-14T23:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кир стармер
сша
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Британия не отправит войска на Украину без поддержки США, заявил в интервью Bloomberg премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер. "Я всегда говорил, что необходима защита США", — сказал он. Кроме того, премьер утверждает, что нет причин полагать, что США и Великобритания не могут действовать вместе. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что некоторые представители коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
https://ria.ru/20250614/nastuplenie-2022778469.html
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в мире, украина, кир стармер, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кир Стармер, США
Стармер сделал новое заявление об Украине

Стармер: Британия не отправит войска на Украину без поддержки США

© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Британия не отправит войска на Украину без поддержки США, заявил в интервью Bloomberg премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер.

"Я всегда говорил, что необходима защита США", — сказал он.
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Кроме того, премьер утверждает, что нет причин полагать, что США и Великобритания не могут действовать вместе.

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что некоторые представители коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.

Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
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