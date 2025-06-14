https://ria.ru/20250614/starmer--2022822708.html

Стармер ушел от ответа на вопрос об участии Британии в защите Израиля

Стармер ушел от ответа на вопрос об участии Британии в защите Израиля - РИА Новости, 14.06.2025

Стармер ушел от ответа на вопрос об участии Британии в защите Израиля

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ушел от ответа на вопрос о том, будет ли Лондон участвовать в обороне Израиля от ответных атак Ирана, как и в прошлом РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T15:46:00+03:00

2025-06-14T15:46:00+03:00

2025-06-14T15:46:00+03:00

израиль

иран

франция

кир стармер

эммануэль макрон

али хаменеи

обострение конфликта между израилем и ираном

в мире

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ЛОНДОН, 14 июн – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ушел от ответа на вопрос о том, будет ли Лондон участвовать в обороне Израиля от ответных атак Ирана, как и в прошлом году. В апреле 2024 года британские ВВС сбили несколько иранских дронов, отражая атаку на Израиль. До этого минобороны королевства сообщало, что истребители будут перехватывать любые объекты и воздушные атаки в пределах досягаемости британских миссий в регионе. "Это происходит в режиме реального времени…, и я не собираюсь вдаваться в оперативные вопросы. Но, как я и говорю, принцип права Израиля на самооборону абсолютно ясен, и мы поддерживаем его. Однако это быстроразвивающаяся ситуация", - сказал Стармер в интервью агентству Блумберг, отвечая на вопрос о возможной помощи Израилю со стороны Британии. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж окажет поддержку Тель-Авиву, если Иран даст ответ на атаки Израиля. Ранее в минобороны Британии отказались комментировать РИА Новости возможную степень вовлеченности королевства в оборону Израиля в случае широкомасштабной атаки Ирана. Иран ранее заявил США, Франции и Британии о готовности атаковать их базы в случае поддержки Израиля, Тегеран нанесет более масштабные удары по еврейскому государству. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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израиль, иран, франция, кир стармер, эммануэль макрон, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире