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Стрелявший в законодателей в Миннесоте выдавал себя за полицейского
Стрелявший в законодателей в Миннесоте выдавал себя за полицейского - РИА Новости, 15.06.2025
Стрелявший в законодателей в Миннесоте выдавал себя за полицейского
Мужчина, ранивший сенатора Джона Хоффмана и убивший законодателя Мелиссу Хортман с супругом, выдавал себя за полицейского и оставил в машине политический... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-14T20:36:00+03:00
2025-06-14T20:36:00+03:00
2025-06-15T08:32:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Мужчина, ранивший сенатора Джона Хоффмана и убивший законодателя Мелиссу Хортман с супругом, выдавал себя за полицейского и оставил в машине политический манифест, сообщил в субботу губернатор Миннесоты Тим Уолтц. По данным властей, сенатор Хоффман и его жена получили огнестрельные ранения в своём доме в Чамплине. Незадолго до этого в Бруклин-Парке от выстрелов погибли законодатель Хортман и её супруг. Губернатор Уолтц и полиция полагают, что нападения были преднамеренными и политически мотивированными. В автомобиле подозреваемого обнаружен манифест, в котором содержался список других законодателей и государственных служащих. После перестрелки с полицейскими мужчина скрылся пешком. В городе введён режим укрытия, жителям рекомендовано не открывать двери посторонним. Полиция разыскивает белого мужчину с каштановыми волосами, одетого в чёрный бронежилет поверх синей рубашки и брюк. Подозреваемый считается вооружённым и крайне опасным. Комиссар по общественной безопасности Миннесоты Боб Джейкобсон заявил, что использование формы для совершения нападения — это предательство доверия, символизируемого униформой. "Это тёмный день для Миннесоты и для демократии", — добавил он. Генеральный прокурор США Памела Бонди охарактеризовала случившееся как террористический акт. "Эта ужасная жестокость не останется безнаказанной и будет преследоваться по всей строгости закона", — отметила она. Президент США Дональд Трамп ранее назвал стрельбу "целенаправленным нападением на избранных представителей" и выразил поддержку жителям Миннесоты. ФБР и Минюст США подключены к расследованию, в регионе действуют усиленные меры безопасности. Власти призывают граждан сообщать в 911 о любых подозрительных действиях, особенно со стороны людей в форме.
https://ria.ru/20250610/feyerverki-2021925676.html
https://ria.ru/20250410/strelba-2010373952.html
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в мире, сша, памела бонди, дональд трамп, фбр
В мире, США, Памела Бонди, Дональд Трамп, ФБР
Стрелявший в законодателей в Миннесоте выдавал себя за полицейского
Мужчина, ранивший законодателей в Миннесоте, выдавал себя за полицейского
ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Мужчина, ранивший сенатора Джона Хоффмана и убивший законодателя Мелиссу Хортман с супругом, выдавал себя за полицейского и оставил в машине политический манифест, сообщил в субботу губернатор Миннесоты Тим Уолтц.
По данным властей, сенатор Хоффман и его жена получили огнестрельные ранения в своём доме в Чамплине. Незадолго до этого в Бруклин-Парке от выстрелов погибли законодатель Хортман и её супруг. Губернатор Уолтц и полиция полагают, что нападения были преднамеренными и политически мотивированными.
В автомобиле подозреваемого обнаружен манифест, в котором содержался список других законодателей и государственных служащих. После перестрелки с полицейскими мужчина скрылся пешком. В городе введён режим укрытия, жителям рекомендовано не открывать двери посторонним.
Полиция разыскивает белого мужчину с каштановыми волосами, одетого в чёрный бронежилет поверх синей рубашки и брюк. Подозреваемый считается вооружённым и крайне опасным.
Комиссар по общественной безопасности Миннесоты Боб Джейкобсон заявил, что использование формы для совершения нападения — это предательство доверия, символизируемого униформой.
"Это тёмный день для Миннесоты и для демократии", — добавил он.
Генеральный прокурор США Памела Бонди
охарактеризовала случившееся как террористический акт.
"Эта ужасная жестокость не останется безнаказанной и будет преследоваться по всей строгости закона", — отметила она.
Президент США Дональд Трамп
ранее назвал стрельбу "целенаправленным нападением на избранных представителей" и выразил поддержку жителям Миннесоты.
ФБР
и Минюст США подключены к расследованию, в регионе действуют усиленные меры безопасности. Власти призывают граждан сообщать в 911 о любых подозрительных действиях, особенно со стороны людей в форме.