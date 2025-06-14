https://ria.ru/20250614/ssha-2022861843.html

Стрелявший в законодателей в Миннесоте выдавал себя за полицейского

Стрелявший в законодателей в Миннесоте выдавал себя за полицейского - РИА Новости, 15.06.2025

Стрелявший в законодателей в Миннесоте выдавал себя за полицейского

Мужчина, ранивший сенатора Джона Хоффмана и убивший законодателя Мелиссу Хортман с супругом, выдавал себя за полицейского и оставил в машине политический... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-14T20:36:00+03:00

2025-06-14T20:36:00+03:00

2025-06-15T08:32:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Мужчина, ранивший сенатора Джона Хоффмана и убивший законодателя Мелиссу Хортман с супругом, выдавал себя за полицейского и оставил в машине политический манифест, сообщил в субботу губернатор Миннесоты Тим Уолтц. По данным властей, сенатор Хоффман и его жена получили огнестрельные ранения в своём доме в Чамплине. Незадолго до этого в Бруклин-Парке от выстрелов погибли законодатель Хортман и её супруг. Губернатор Уолтц и полиция полагают, что нападения были преднамеренными и политически мотивированными. В автомобиле подозреваемого обнаружен манифест, в котором содержался список других законодателей и государственных служащих. После перестрелки с полицейскими мужчина скрылся пешком. В городе введён режим укрытия, жителям рекомендовано не открывать двери посторонним. Полиция разыскивает белого мужчину с каштановыми волосами, одетого в чёрный бронежилет поверх синей рубашки и брюк. Подозреваемый считается вооружённым и крайне опасным. Комиссар по общественной безопасности Миннесоты Боб Джейкобсон заявил, что использование формы для совершения нападения — это предательство доверия, символизируемого униформой. "Это тёмный день для Миннесоты и для демократии", — добавил он. Генеральный прокурор США Памела Бонди охарактеризовала случившееся как террористический акт. "Эта ужасная жестокость не останется безнаказанной и будет преследоваться по всей строгости закона", — отметила она. Президент США Дональд Трамп ранее назвал стрельбу "целенаправленным нападением на избранных представителей" и выразил поддержку жителям Миннесоты. ФБР и Минюст США подключены к расследованию, в регионе действуют усиленные меры безопасности. Власти призывают граждан сообщать в 911 о любых подозрительных действиях, особенно со стороны людей в форме.

https://ria.ru/20250610/feyerverki-2021925676.html

https://ria.ru/20250410/strelba-2010373952.html

https://ria.ru/20250614/shestvie-2022859832.html

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в мире, сша, памела бонди, дональд трамп, фбр