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США попытались оправдаться после обострения ирано-израильского конфликта

США попытались оправдаться после обострения ирано-израильского конфликта - РИА Новости, 14.06.2025

США попытались оправдаться после обострения ирано-израильского конфликта

Посол США в Израиле Майк Хакаби в соцсети X попытался оправдаться после обострения конфликта между Тель-Авивом и Тегераном, заявив о большом числе американцев,... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T15:43:00+03:00

2025-06-14T15:43:00+03:00

2025-06-14T15:48:00+03:00

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майк хакаби

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обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Посол США в Израиле Майк Хакаби в соцсети X попытался оправдаться после обострения конфликта между Тель-Авивом и Тегераном, заявив о большом числе американцев, проживающих в еврейском государстве."Если вы услышите фразу "США нет дела до Израиля", то вспомните, что в Израиле проживают 700 000 американцев. Это эквивалентно полному избирательному округу. Там больше американцев, чем в любой другой стране, кроме Мексики!" — написал он.Ранее газета Washington Post отметила, что США задействовали противоракетные комплексы Patriot и THAAD при отражении ракетного ответа Ирана на атаку Израиля. В Пентагоне позднее подтвердили, что помогают Тель-Авиву противостоять ударам Тегерана, не приведя подробностей.Ранее портал Axios со ссылкой на израильского чиновника сообщил, что американские ВС участвуют в отражении ракетного ответа Ирана на атаку Израиля.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, израиль, иран, тегеран (город), майк хакаби, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном, сша