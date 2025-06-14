Рейтинг@Mail.ru
США попытались оправдаться после обострения ирано-израильского конфликта - РИА Новости, 14.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 14.06.2025 (обновлено: 15:48 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/ssha-2022822198.html
США попытались оправдаться после обострения ирано-израильского конфликта
США попытались оправдаться после обострения ирано-израильского конфликта - РИА Новости, 14.06.2025
США попытались оправдаться после обострения ирано-израильского конфликта
Посол США в Израиле Майк Хакаби в соцсети X попытался оправдаться после обострения конфликта между Тель-Авивом и Тегераном, заявив о большом числе американцев,... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T15:43:00+03:00
2025-06-14T15:48:00+03:00
в мире
израиль
иран
тегеран (город)
майк хакаби
али хаменеи
обострение конфликта между израилем и ираном
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022740451_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_323302097d3b19416926e49c482133a4.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Посол США в Израиле Майк Хакаби в соцсети X попытался оправдаться после обострения конфликта между Тель-Авивом и Тегераном, заявив о большом числе американцев, проживающих в еврейском государстве."Если вы услышите фразу "США нет дела до Израиля", то вспомните, что в Израиле проживают 700 000 американцев. Это эквивалентно полному избирательному округу. Там больше американцев, чем в любой другой стране, кроме Мексики!" — написал он.Ранее газета Washington Post отметила, что США задействовали противоракетные комплексы Patriot и THAAD при отражении ракетного ответа Ирана на атаку Израиля. В Пентагоне позднее подтвердили, что помогают Тель-Авиву противостоять ударам Тегерана, не приведя подробностей.Ранее портал Axios со ссылкой на израильского чиновника сообщил, что американские ВС участвуют в отражении ракетного ответа Ирана на атаку Израиля.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250614/iran-2022816243.html
https://ria.ru/20250614/iran-2022787229.html
израиль
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022740451_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_2443c03c4c36e836e2831449ef455b5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, тегеран (город), майк хакаби, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном, сша
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Майк Хакаби, Али Хаменеи, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, США
США попытались оправдаться после обострения ирано-израильского конфликта

Хакаби: Иран нападает не только на Израиль, но и на проживающих там американцев

Дым в районе тегеранского аэропорта Мехрабад
Дым в районе тегеранского аэропорта Мехрабад - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Дым в районе тегеранского аэропорта Мехрабад
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Посол США в Израиле Майк Хакаби в соцсети X попытался оправдаться после обострения конфликта между Тель-Авивом и Тегераном, заявив о большом числе американцев, проживающих в еврейском государстве.
"Если вы услышите фразу "США нет дела до Израиля", то вспомните, что в Израиле проживают 700 000 американцев. Это эквивалентно полному избирательному округу. Там больше американцев, чем в любой другой стране, кроме Мексики!" — написал он.
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
В Иране раскрыли, что США втайне сделали для Израиля
Вчера, 14:58
Ранее газета Washington Post отметила, что США задействовали противоракетные комплексы Patriot и THAAD при отражении ракетного ответа Ирана на атаку Израиля. В Пентагоне позднее подтвердили, что помогают Тель-Авиву противостоять ударам Тегерана, не приведя подробностей.
Ранее портал Axios со ссылкой на израильского чиновника сообщил, что американские ВС участвуют в отражении ракетного ответа Ирана на атаку Израиля.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Иран предупредил страны Запада, как ответит на их поддержку Израиля
Вчера, 11:50
 
В миреИзраильИранТегеран (город)Майк ХакабиАли ХаменеиОбострение конфликта между Израилем и ИраномСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атакиИран нанес ответный удар по Израилю после обстрелов. Онлайн-репортажВчера, 23:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала