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Службе иммиграционного контроля США приказали ограничить рейды, пишут СМИ

Службе иммиграционного контроля США приказали ограничить рейды, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2025

Службе иммиграционного контроля США приказали ограничить рейды, пишут СМИ

Службе иммиграционного и таможенного контроля США приказали ограничить рейды и аресты на фоне протестов, пишет New York Times. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T06:55:00+03:00

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протесты в калифорнии

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Службе иммиграционного и таможенного контроля США приказали ограничить рейды и аресты на фоне протестов, пишет New York Times."Администрация Трампа неожиданно сменила фокус внимания своей компании по массовой депортации, сказав официальным лицам из ICE в значительной степени приостановить рейды и аресты в сфере сельского хозяйства, отелей и ресторанов", — уточнила газета со ссылкой на трех американских чиновников.По данным NYT, указания разослали региональным главам службы в четверг.Протесты в США

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, лос-анджелес, калифорния, сша, дональд трамп, гэвин ньюсом, министерство обороны сша, протесты в калифорнии