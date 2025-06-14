https://ria.ru/20250614/ssha-2022746307.html

Белый дом распорядился провести проверку госконтрактов SpaceX, пишут СМИ

Белый дом распорядился провести проверку госконтрактов SpaceX, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2025

Белый дом распорядился провести проверку госконтрактов SpaceX, пишут СМИ

Белый дом поручил министерству обороны и НАСА собрать подробную информацию о многомиллиардных контрактах с компанией SpaceX после публичного конфликта между... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T04:30:00+03:00

2025-06-14T04:30:00+03:00

2025-06-14T04:30:00+03:00

сша

дональд трамп

илон маск

spacex

наса

министерство обороны сша

конфликт трампа и маска

в мире

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Белый дом поручил министерству обороны и НАСА собрать подробную информацию о многомиллиардных контрактах с компанией SpaceX после публичного конфликта между президентом Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, сообщило информационное агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Как сообщили источники, администрация поручила ведомствам провести тщательный анализ контрактов Маска, чтобы подготовить возможные ответные меры против бизнесмена и его компаний, что инициировало текущую проверку," – передает агентство. Рейтер не удалось получить информацию о том, планирует ли Белый дом аннулировать какие-либо из федеральных контрактов, которые SpaceX заключила на сумму около 22 миллиардов долларов. Также остается неясным, имеет ли правительство США правовые возможности для отмены действующих соглашений. Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил расторгнуть контракты с компанией SpaceX, а Маск предупредил о возможном прекращении полетов на космическом корабле Dragon. В ответ на это представители НАСА и Пентагона обратились к конкурентам SpaceX с просьбой ускорить разработку альтернативных ракет и космических аппаратов. Компания Маска SpaceX за последние годы превратилась в ключевого партнера правительства США в аэрокосмической и оборонной сфере: она обеспечивает запуски спутников и космических грузов, а в перспективе может получить контроль над критически важным компонентом системы ПРО "Золотой купол", предложенной Трампом. Параллельно SpaceX с Национальным управлением военно-космической разведки (NRO) создает сеть из сотен разведывательных спутников.

https://ria.ru/20250612/ssha-2022225851.html

https://ria.ru/20250611/mask-2022354264.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, дональд трамп, илон маск, spacex, наса, министерство обороны сша, конфликт трампа и маска, в мире