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США задействовали Patriot при ответной атаке Ирана по Израилю, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2025
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03:49 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/ssha-2022744719.html
США задействовали Patriot при ответной атаке Ирана по Израилю, пишут СМИ
США задействовали Patriot при ответной атаке Ирана по Израилю, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2025
США задействовали Patriot при ответной атаке Ирана по Израилю, пишут СМИ
США задействовали противоракетные комплексы Patriot и THAAD во время отражения ракетного ответа Ирана на атаку Израиля, сообщает газета Washington Post со... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T03:49:00+03:00
2025-06-14T03:49:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
али хаменеи
министерство обороны сша
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. США задействовали противоракетные комплексы Patriot и THAAD во время отражения ракетного ответа Ирана на атаку Израиля, сообщает газета Washington Post со ссылкой на американских военных чиновников. Ранее Пентагон подтвердил РИА Новости информацию о том, что США оказывают помощь Израилю в перехвате ракет, выпущенных со стороны Ирана. По данным агентства Рейтер, США применяют наземные системы, в то время как истребители и военные корабли не используются. "Батареи противоракетной обороны Patriot и THAAD, обслуживаемые американскими военнослужащими и первоначально развернутые при администрации (бывшего президента США Джо - ред.) Байдена, участвовали в противовоздушной обороне Израиля в пятницу вечером", - говорится в публикации со ссылкой на нескольких официальных лиц. Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/iran-2022730992.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана
LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана
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Ракетный удар по Израилю
Ракетный удар по Израилю
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
в мире, иран, израиль, сша, али хаменеи, министерство обороны сша, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, США, Али Хаменеи, Министерство обороны США, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
США задействовали Patriot при ответной атаке Ирана по Израилю, пишут СМИ

WP: США задействовали Patriot и THAAD во время отражения ракетного удара Ирана

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. США задействовали противоракетные комплексы Patriot и THAAD во время отражения ракетного ответа Ирана на атаку Израиля, сообщает газета Washington Post со ссылкой на американских военных чиновников.
Ранее Пентагон подтвердил РИА Новости информацию о том, что США оказывают помощь Израилю в перехвате ракет, выпущенных со стороны Ирана. По данным агентства Рейтер, США применяют наземные системы, в то время как истребители и военные корабли не используются.
"Батареи противоракетной обороны Patriot и THAAD, обслуживаемые американскими военнослужащими и первоначально развернутые при администрации (бывшего президента США Джо - ред.) Байдена, участвовали в противовоздушной обороне Израиля в пятницу вечером", - говорится в публикации со ссылкой на нескольких официальных лиц.
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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Вчера, 23:50
Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
 
В миреИранИзраильСШААли ХаменеиМинистерство обороны СШАОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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