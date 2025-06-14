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США задействовали Patriot при ответной атаке Ирана по Израилю, пишут СМИ

США задействовали Patriot при ответной атаке Ирана по Израилю, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2025

США задействовали Patriot при ответной атаке Ирана по Израилю, пишут СМИ

США задействовали противоракетные комплексы Patriot и THAAD во время отражения ракетного ответа Ирана на атаку Израиля, сообщает газета Washington Post со... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T03:49:00+03:00

2025-06-14T03:49:00+03:00

2025-06-14T03:49:00+03:00

в мире

иран

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али хаменеи

министерство обороны сша

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. США задействовали противоракетные комплексы Patriot и THAAD во время отражения ракетного ответа Ирана на атаку Израиля, сообщает газета Washington Post со ссылкой на американских военных чиновников. Ранее Пентагон подтвердил РИА Новости информацию о том, что США оказывают помощь Израилю в перехвате ракет, выпущенных со стороны Ирана. По данным агентства Рейтер, США применяют наземные системы, в то время как истребители и военные корабли не используются. "Батареи противоракетной обороны Patriot и THAAD, обслуживаемые американскими военнослужащими и первоначально развернутые при администрации (бывшего президента США Джо - ред.) Байдена, участвовали в противовоздушной обороне Израиля в пятницу вечером", - говорится в публикации со ссылкой на нескольких официальных лиц. Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана 2025-06-14T03:49 true PT66M12S

Ракетный удар по Израилю Ракетный удар по Израилю 2025-06-14T03:49 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, сша, али хаменеи, министерство обороны сша, обострение конфликта между израилем и ираном