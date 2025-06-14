https://ria.ru/20250614/spetsoperatsiya-2022793252.html

ВСУ потеряли более 195 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли более 195 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 14.06.2025

ВСУ потеряли более 195 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки в зоне действия группировки потеряли более 195 военнослужащих и танк,... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T12:55:00+03:00

2025-06-14T12:55:00+03:00

2025-06-14T13:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки в зоне действия группировки потеряли более 195 военнослужащих и танк, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Запорожье, Шевченко Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области. ВСУ потеряли более 195 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)