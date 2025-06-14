https://ria.ru/20250614/spetsoperatsiya-2022793252.html
ВСУ потеряли более 195 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 195 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 14.06.2025
ВСУ потеряли более 195 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки в зоне действия группировки потеряли более 195 военнослужащих и танк,... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T12:55:00+03:00
2025-06-14T12:55:00+03:00
2025-06-14T13:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки в зоне действия группировки потеряли более 195 военнослужащих и танк, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Запорожье, Шевченко Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области. ВСУ потеряли более 195 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 195 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 195 боевиков и танк в зоне действий "Востока" за сутки