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ВСУ потеряли до 125 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 14.06.2025
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12:51 14.06.2025 (обновлено: 12:57 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/spetsoperatsiya-2022792746.html
ВСУ потеряли до 125 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 125 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 14.06.2025
ВСУ потеряли до 125 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
Силы российской группировки войск "Север" за сутки продвинулись вглубь обороны ВСУ, противник потерял до 125 человек, сообщило в субботу министерство обороны... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T12:51:00+03:00
2025-06-14T12:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за сутки продвинулись вглубь обороны ВСУ, противник потерял до 125 человек, сообщило в субботу министерство обороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, егерской, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Вакаловщина, Иволжанское, Рыжевка, Хотень, Храповщина и Юнаковка Сумской области.Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке военного ведомства.
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сумская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ потеряли до 125 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 125 боевиков и 3 орудия в зоне действий "Севера" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за сутки продвинулись вглубь обороны ВСУ, противник потерял до 125 человек, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, егерской, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Вакаловщина, Иволжанское, Рыжевка, Хотень, Храповщина и Юнаковка Сумской области.
Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке военного ведомства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФБезопасность
 
 
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