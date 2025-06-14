https://ria.ru/20250614/spetsoperatsiya-2022792746.html

ВСУ потеряли до 125 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ потеряли до 125 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 14.06.2025

ВСУ потеряли до 125 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

Силы российской группировки войск "Север" за сутки продвинулись вглубь обороны ВСУ, противник потерял до 125 человек, сообщило в субботу министерство обороны... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T12:51:00+03:00

2025-06-14T12:51:00+03:00

2025-06-14T12:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за сутки продвинулись вглубь обороны ВСУ, противник потерял до 125 человек, сообщило в субботу министерство обороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, егерской, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Вакаловщина, Иволжанское, Рыжевка, Хотень, Храповщина и Юнаковка Сумской области.Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

сумская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность