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ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 14.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:49 14.06.2025 (обновлено: 12:56 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/spetsoperatsiya-2022792539.html
ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 14.06.2025
ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T12:49:00+03:00
2025-06-14T12:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Долгенькое, Московка, Купянск, Кисловка, Ольговка Харьковской области, Карповка и Зеленая Долина Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."Противник потерял свыше 220 военнослужащих, девять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

МО: ВСУ потеряли свыше 220 боевиков и 3 склада в зоне действий "Запада" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО в зоне СВО
Боевая работа РСЗО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа РСЗО в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Долгенькое, Московка, Купянск, Кисловка, Ольговка Харьковской области, Карповка и Зеленая Долина Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
"Противник потерял свыше 220 военнослужащих, девять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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