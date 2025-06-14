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ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 14.06.2025
ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T12:49:00+03:00
2025-06-14T12:49:00+03:00
2025-06-14T12:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Долгенькое, Московка, Купянск, Кисловка, Ольговка Харьковской области, Карповка и Зеленая Долина Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."Противник потерял свыше 220 военнослужащих, девять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
МО: ВСУ потеряли свыше 220 боевиков и 3 склада в зоне действий "Запада" за сутки