https://ria.ru/20250614/spetsoperatsiya-2022792539.html

ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 14.06.2025

ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T12:49:00+03:00

2025-06-14T12:49:00+03:00

2025-06-14T12:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Долгенькое, Московка, Купянск, Кисловка, Ольговка Харьковской области, Карповка и Зеленая Долина Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."Противник потерял свыше 220 военнослужащих, девять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика, безопасность