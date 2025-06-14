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СМИ: при атаках ЦАХАЛ в Восточном Азербайджане в Иране погибли 30 военных

СМИ: при атаках ЦАХАЛ в Восточном Азербайджане в Иране погибли 30 военных - РИА Новости, 14.06.2025

СМИ: при атаках ЦАХАЛ в Восточном Азербайджане в Иране погибли 30 военных

Не менее 30 военнослужащих погибли в результате ударов Израиля, нанесенных за два дня в провинции Восточный Азербайджан, сообщил губернатор провинции Бахрам... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T17:42:00+03:00

2025-06-14T17:42:00+03:00

2025-06-14T17:54:00+03:00

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красный полумесяц

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Не менее 30 военнослужащих погибли в результате ударов Израиля, нанесенных за два дня в провинции Восточный Азербайджан, сообщил губернатор провинции Бахрам Сармаст."В результате нападения сионистского режима на провинцию, начавшегося в пятницу утром, к настоящему моменту погибли 30 военных, один сотрудник Красного полумесяца... еще 55 человек пострадали", - приводит его слова агентство ISNA.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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иран, израиль, в мире, красный полумесяц, обострение конфликта между израилем и ираном