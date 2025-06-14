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"Голос Америки"* вернет более 50 сотрудников к работе
"Голос Америки"* вернет более 50 сотрудников к работе - РИА Новости, 14.06.2025
"Голос Америки"* вернет более 50 сотрудников к работе
Радиостанция "Голос Америки"* возвращает более 50 ранее отправленных в административный отпуск сотрудников к работе на фоне эскалации между Израилем и Ираном,... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T04:46:00+03:00
2025-06-14T04:46:00+03:00
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Радиостанция "Голос Америки"* возвращает более 50 ранее отправленных в административный отпуск сотрудников к работе на фоне эскалации между Израилем и Ираном, сообщает газета Washington Post. "Голос Америки"* попросил более 50 сотрудников вернуться к работе незамедлительно в пятницу", - пишет издание. Как отмечает газета, большинство из этих людей относятся к подразделению вещания на персидском языке. В конце мая издание Politico сообщало, что власти США уволят всех ранее не попавших под сокращения сотрудников радиостанции "Голос Америки"*. Дональд Трамп в начале своего президентства в рамках борьбы с бюрократией подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств, среди них было правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио свободная Европа/Радио Свобода"** и "Голос Америки"*. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны были сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством. В апреле окружной суд США обязал правительство возобновить деятельность USAGM, а также постановил повторно нанять всех сотрудников агентства. В начале мая апелляционный суд в США отменил решение федерального судьи, предписывающее администрации Трампа восстановить сотрудников радиостанции "Голос Америки"*.* СМИ, признанное в России иноагентом.** СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.
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в мире, сша, россия, израиль, дональд трамп, politico
В мире, США, Россия, Израиль, Дональд Трамп, Politico
"Голос Америки"* вернет более 50 сотрудников к работе
WP: Голос Америки вернет 50 сотрудников из-за эскалации на Ближнем Востоке
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости.
Радиостанция "Голос Америки"* возвращает более 50 ранее отправленных в административный отпуск сотрудников к работе на фоне эскалации между Израилем и Ираном, сообщает газета Washington Post
.
"Голос Америки"* попросил более 50 сотрудников вернуться к работе незамедлительно в пятницу", - пишет издание.
Как отмечает газета, большинство из этих людей относятся к подразделению вещания на персидском языке.
В конце мая издание Politico сообщало, что власти США уволят всех ранее не попавших под сокращения сотрудников радиостанции "Голос Америки"*.
Дональд Трамп в начале своего президентства в рамках борьбы с бюрократией подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств, среди них было правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио свободная Европа/Радио Свобода"** и "Голос Америки"*. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны были сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством. В апреле окружной суд США обязал правительство возобновить деятельность USAGM, а также постановил повторно нанять всех сотрудников агентства. В начале мая апелляционный суд в США отменил решение федерального судьи, предписывающее администрации Трампа восстановить сотрудников радиостанции "Голос Америки"*.
* СМИ, признанное в России иноагентом.
** СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.