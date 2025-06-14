Рейтинг@Mail.ru
"Голос Америки"* вернет более 50 сотрудников к работе - РИА Новости, 14.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:46 14.06.2025 (обновлено: 06:11 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/smi-2022747002.html
"Голос Америки"* вернет более 50 сотрудников к работе
"Голос Америки"* вернет более 50 сотрудников к работе - РИА Новости, 14.06.2025
"Голос Америки"* вернет более 50 сотрудников к работе
Радиостанция "Голос Америки"* возвращает более 50 ранее отправленных в административный отпуск сотрудников к работе на фоне эскалации между Израилем и Ираном,... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T04:46:00+03:00
2025-06-14T06:11:00+03:00
в мире
сша
россия
израиль
дональд трамп
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150903/74/1509037404_0:262:2200:1500_1920x0_80_0_0_4f5947290b452ab30c82f6c59eec35e7.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Радиостанция "Голос Америки"* возвращает более 50 ранее отправленных в административный отпуск сотрудников к работе на фоне эскалации между Израилем и Ираном, сообщает газета Washington Post. "Голос Америки"* попросил более 50 сотрудников вернуться к работе незамедлительно в пятницу", - пишет издание. Как отмечает газета, большинство из этих людей относятся к подразделению вещания на персидском языке. В конце мая издание Politico сообщало, что власти США уволят всех ранее не попавших под сокращения сотрудников радиостанции "Голос Америки"*. Дональд Трамп в начале своего президентства в рамках борьбы с бюрократией подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств, среди них было правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио свободная Европа/Радио Свобода"** и "Голос Америки"*. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны были сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством. В апреле окружной суд США обязал правительство возобновить деятельность USAGM, а также постановил повторно нанять всех сотрудников агентства. В начале мая апелляционный суд в США отменил решение федерального судьи, предписывающее администрации Трампа восстановить сотрудников радиостанции "Голос Америки"*.* СМИ, признанное в России иноагентом.** СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.
https://ria.ru/20250316/simonjan-2005387710.html
https://ria.ru/20250323/ssha-2006733191.html
сша
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150903/74/1509037404_200:0:2200:1500_1920x0_80_0_0_5fe4ec83a23f4e60d676373358aa12e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, израиль, дональд трамп, politico
В мире, США, Россия, Израиль, Дональд Трамп, Politico
"Голос Америки"* вернет более 50 сотрудников к работе

WP: Голос Америки вернет 50 сотрудников из-за эскалации на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкШтаб-квартира радиостанции "Голос Америки" в Вашингтоне
Штаб-квартира радиостанции Голос Америки в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира радиостанции "Голос Америки" в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Радиостанция "Голос Америки"* возвращает более 50 ранее отправленных в административный отпуск сотрудников к работе на фоне эскалации между Израилем и Ираном, сообщает газета Washington Post.
"Голос Америки"* попросил более 50 сотрудников вернуться к работе незамедлительно в пятницу", - пишет издание.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Симоньян назвала закрытие "Голоса Америки"* и "Радио Свобода"** праздником
16 марта, 23:11
Как отмечает газета, большинство из этих людей относятся к подразделению вещания на персидском языке.
В конце мая издание Politico сообщало, что власти США уволят всех ранее не попавших под сокращения сотрудников радиостанции "Голос Америки"*.
Дональд Трамп в начале своего президентства в рамках борьбы с бюрократией подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств, среди них было правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио свободная Европа/Радио Свобода"** и "Голос Америки"*. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны были сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством. В апреле окружной суд США обязал правительство возобновить деятельность USAGM, а также постановил повторно нанять всех сотрудников агентства. В начале мая апелляционный суд в США отменил решение федерального судьи, предписывающее администрации Трампа восстановить сотрудников радиостанции "Голос Америки"*.
* СМИ, признанное в России иноагентом.
** СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
СМИ: работники "Голоса Америки"* подали иск против администрации Трампа
23 марта, 03:00
 
В миреСШАРоссияИзраильДональд ТрампPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала