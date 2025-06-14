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"Голос Америки"* вернет более 50 сотрудников к работе

"Голос Америки"* вернет более 50 сотрудников к работе - РИА Новости, 14.06.2025

"Голос Америки"* вернет более 50 сотрудников к работе

Радиостанция "Голос Америки"* возвращает более 50 ранее отправленных в административный отпуск сотрудников к работе на фоне эскалации между Израилем и Ираном,... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T04:46:00+03:00

2025-06-14T04:46:00+03:00

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Радиостанция "Голос Америки"* возвращает более 50 ранее отправленных в административный отпуск сотрудников к работе на фоне эскалации между Израилем и Ираном, сообщает газета Washington Post. "Голос Америки"* попросил более 50 сотрудников вернуться к работе незамедлительно в пятницу", - пишет издание. Как отмечает газета, большинство из этих людей относятся к подразделению вещания на персидском языке. В конце мая издание Politico сообщало, что власти США уволят всех ранее не попавших под сокращения сотрудников радиостанции "Голос Америки"*. Дональд Трамп в начале своего президентства в рамках борьбы с бюрократией подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств, среди них было правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио свободная Европа/Радио Свобода"** и "Голос Америки"*. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны были сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством. В апреле окружной суд США обязал правительство возобновить деятельность USAGM, а также постановил повторно нанять всех сотрудников агентства. В начале мая апелляционный суд в США отменил решение федерального судьи, предписывающее администрации Трампа восстановить сотрудников радиостанции "Голос Америки"*.* СМИ, признанное в России иноагентом.** СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.

https://ria.ru/20250316/simonjan-2005387710.html

https://ria.ru/20250323/ssha-2006733191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, израиль, дональд трамп, politico