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Жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

Жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО - РИА Новости, 14.06.2025

Жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

Иранские СМИ показали видео с жителями Тегерана, собравшимся в центре города и следящими за работой ПВО над иранской столицей. РИА Новости, 14.06.2025

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2025-06-14T02:34:00+03:00

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в мире

иран

тегеран (город)

израиль

али хаменеи

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА новости. Иранские СМИ показали видео с жителями Тегерана, собравшимся в центре города и следящими за работой ПВО над иранской столицей. Агентство Nour News опубликовало в своем Telegam-канале видео, на котором десятки людей на площади Энгелаб свистом и аплодисментами сопровождают происходящее. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана 2025-06-14T02:34 true PT66M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, тегеран (город), израиль, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном