https://ria.ru/20250614/saratov-2022733172.html

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - РИА Новости, 14.06.2025

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T00:20:00+03:00

2025-06-14T00:20:00+03:00

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саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

безопасность

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)", - написал Кореняко.

https://ria.ru/20250613/tambov-2022730711.html

саратов

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, безопасность