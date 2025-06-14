https://ria.ru/20250614/saratov-2022733172.html
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - РИА Новости, 14.06.2025
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T00:20:00+03:00
2025-06-14T00:20:00+03:00
2025-06-14T00:20:00+03:00
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
безопасность
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)", - написал Кореняко.
https://ria.ru/20250613/tambov-2022730711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, безопасность
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Безопасность
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов