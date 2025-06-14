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Самолет с вернувшимися по обмену военными приземлился в Подмосковье
Самолет с вернувшимися по обмену военными приземлился в Подмосковье - РИА Новости, 14.06.2025
Самолет с вернувшимися по обмену военными приземлился в Подмосковье
Самолет с очередной группой вернувшихся с подконтрольной Киеву территории российских военнослужащих приземлился в одном из подмосковных аэропортов, передаёт... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T19:36:00+03:00
2025-06-14T19:36:00+03:00
2025-06-14T20:05:00+03:00
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Самолет с очередной группой вернувшихся с подконтрольной Киеву территории российских военнослужащих приземлился в одном из подмосковных аэропортов, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее Минобороны РФ сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории очередной группы российских военнослужащих в рамках стамбульских договорённостей от 2 июня. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Это был уже четвёртый раз, когда российское ведомство сообщало о таком обмене. Российские бойцы изначально были переправлены в Белоруссию, где им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. В РФ вернувшиеся бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.
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Кадры с российскими военными, вернувшимися с подконтрольной Киеву территории
Самолет с группой вернувшихся с подконтрольной Киеву территории российских военных приземлился в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-14T19:36
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, Украина
Самолет с вернувшимися по обмену военными приземлился в Подмосковье
Самолет с вернувшимися по обмену российскими бойцами приземлился в Подмосковье