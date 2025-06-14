https://ria.ru/20250614/samolet-2022852618.html

Самолет с вернувшимися по обмену военными приземлился в Подмосковье

Самолет с вернувшимися по обмену военными приземлился в Подмосковье - РИА Новости, 14.06.2025

Самолет с вернувшимися по обмену военными приземлился в Подмосковье

Самолет с очередной группой вернувшихся с подконтрольной Киеву территории российских военнослужащих приземлился в одном из подмосковных аэропортов, передаёт... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T19:36:00+03:00

2025-06-14T19:36:00+03:00

2025-06-14T20:05:00+03:00

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Самолет с очередной группой вернувшихся с подконтрольной Киеву территории российских военнослужащих приземлился в одном из подмосковных аэропортов, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее Минобороны РФ сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории очередной группы российских военнослужащих в рамках стамбульских договорённостей от 2 июня. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Это был уже четвёртый раз, когда российское ведомство сообщало о таком обмене. Российские бойцы изначально были переправлены в Белоруссию, где им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. В РФ вернувшиеся бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.

https://ria.ru/20250614/obmen-2022823407.html

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Кадры с российскими военными, вернувшимися с подконтрольной Киеву территории Самолет с группой вернувшихся с подконтрольной Киеву территории российских военных приземлился в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-14T19:36 true PT2M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, россия, белоруссия, вооруженные силы украины, украина